Yerli turiste ucuz tatil hayal oldu

Turizm sezonunda yüksek maliyetler nedeniyle fiyatlar uçtu. Pandemi yasaklarına rağmen 2021’i toparlanarak geçiren turizm sektörü 2022 gelirlerinde rekor kırarak hem borçları hem de maliyetleri çevirmeyi hedefliyor. İç pazarda fiyat artışı yerli turisti zorlayacak.

Sayime BAŞÇI

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Geçen yılı 30 milyon turist ve 24.4 milyar dolarlık turizm geliri ile kapatarak hızlı bir toparlanma sinyali veren turizm sektörü, 2022'de 45 milyar dolarlık gelire ulaşarak 2019 ayarlarına dönmeyi hedefliyor. Yerli turistle atlattığı pandeminin etkilerinin zayıflaması ve değersizleşen TL ile daha ucuzlayan tatil ücretleri ile birlikte bu yıl büyük bir yabancı girişi bekleyen sektör, dış pazarlar için fiyatlara yüzde 5'lik zam yapabildi.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Bu noktada başta enerji, işçilik ve gıda olmak üzere maliyetlerdeki artışı kurlardan gelecek farklarla kapatmayı hedefleyen sektör oyuncuları, iç pazarda da ise fiyat artışlarının devam edeceğine dikkat çekerek yaz döneminde yerli turistin bütçesine göre tatil bulamayacağını vurguladı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, iç pazarda yerli turistin erken davranması gerektiğini aktardı.

Bu yıl iç pazara çalışan tesislerin de dolacağını ancak maliyet artışlarının fiyatlara etki edeceğini anlatan İşler, “Burada önemli olan iç pazarda fiyatlar yükseldiğinde alım gücü düşen son tüketicinin hepsine sektör hitap etmeyeceği için, yerli turistin bugünden rezervasyon yapması gerekir. Bugün İngiltere'de Avrupa'da kısıtlamalar kalkıyor. Bu da Türkiye'nin döviz karşısında TL'nin erimesinden dolayı ucuz ve tercih edilebilir bir ülke olmasını sağlayacak” dedi.

Zamların bir kısmı cepten yiyecek

– Beceren Otel Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren ise kış turizminin önde gelen lokasyonlarından Uludağ'da rezervasyonların ve hareketliliğin bekledikleri yoğunluğa ulaştığını aktardı. Beceren, “Fiyatlar yükseldi. Sezon öncesi ile sezon başı fiyatlarda maalesef ayarlama yapmak durumunda kaldık. Turizm sektöründeki enflasyon oranımız sezon başında yüzde 46'larda idi. Daha sonra bu yılbaşı zamları ile yüzde 60'lara çıktı. O kısmı cepten gidecek öyle görünüyor. Bu sene zor bir sene” dedi.

HEDEF 45 MİLYAR DOLAR

Sektörün 2020 ve 2021'de TL ile iş yaparken dövizle borçlandığını hatırlatan Mehmet İşler, 2022'de 45 milyar dolarlık gelir beklediklerini iyi biri gidişata 50 milyar dolara ulaşabiliceğini kaydetti. İşler, Bu dönemdeki döviz girdisi ile birlikte hem borçların ödeneceğini hem de kur getirisinin maliyetleri karşılayacağını dile getirdi. İşler, döviz bazında yüzde 2-5 arasında fiyat artışına giden sektörün son aylardaki kur ve maliyet artışlarını ise henüz fiyatlara yansıtamadığını ve kur hareketlerine odaklandıklarını dile getirdi.