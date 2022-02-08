‘Yılın ilk ayında 10 bin 147 esnaf kepenk indirdi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın açıkladığı verilere göre, yılın ilk ayında en az 10 bin 147 esnaf iflas etti. Ağbaba, "Acilen tedbir alınmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı yazılı basın açıklaması ile yılın ilk ayındaki iflasları değerlendirdi.

Ağbaba, “Ocak ayı ile birlikte elektriğe ve doğal gaza gelen büyük zamlar beraberinde iflasları da getirdi. Yılın ilk ayında en az 10 bin 147 esnaf iflas etti. Esnaf, yüksek elektrik ve doğal gaz zamları neticesinde ayakta kalamaz toplu iflaslar yaşanır demiştik. Acilen tedbir alınmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır” dedi.

‘ELEKTRİK ZAMLARI İFLASA SÜRÜKLEDİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elektrik zammı iflasları beraberinde getirdi. Bu yılın ilk ayında esnaf ve sicil gazetesi verilerine göre sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 10 bin 147 olarak açıklandı. Ocak ayında 8662 esnaf sicilden terkinini yaparken, 1885 esnaf ise meslekten terkinini yaparak kepenk kapattı.

Türkiye'nin dört bir yanında esnaflarımıza bir ay önceki ödedikleri elektrik faturalarının neredeyse iki katı faturaları gelmeye başladı. 20 bin, 30 bin hatta ülkenin dört bir yanında 45 bin TL'yi aşan elektrik faturalarına esnaflarımız isyan etmektedir.

Esnaflarımız neredeyse bir kira parasından daha fazla elektrik ve doğalgaz faturası ödemektedir. Zaten borç kıskacında zor bela ayakta durmaya çalışan esnaflarımıza bir darbede iktidar tarafından vurulmuştur. Ocak ayında toplam 10 bin 147 esnaf iflası gelecek aylardaki toplu iflaslarında ne yazık ki habercisidir.

Ocak ayı ile birlikte elektriğe ve doğal gaza gelen büyük zamlar beraberinde iflasları da getirdi. Esnaf, yüksek elektrik ve doğal gaz zamları neticesinde ayakta kalamaz toplu iflaslar yaşanır demiştik. Acilen tedbir alınmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır.

“İFLASLARIN NEDENİ İKTİDARIN SOYGUN DÜZENİDİR”

Ülkenin dört bir yanında esnaflarımız dükkânlarına “bizleri elektrik çarptı, kapalıyız” afişleri asmaktadır. Esnaflarımızı çarpan sadece elektrik faturaları değil aynı zamanda iktidarın soygun düzenidir. Esnaflarımız elektrikten tasarruf edebilmek için müşterilerini karanlıkta karşılamakta, ışık olmadan hizmet vermektedir. Salgın tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan, artan döviz kuru ve artan girdi maliyetleri nedeniyle ürün alamayan ve yüksek borç altında ezilen esnaflarımız, gelen yüksek faturalar nedeniyle iflas bayrağını çekmiş durumdadır.

Ocak ayında üç büyük şehre baktığımızda; İstanbul'da 974, Ankara'da 549 ve İzmir'de ise 680 esnaf iflas etmiştir. Ocak ayında yaşanan bu iflaslar, gelecek aylarda yaşanacak olan toplu iflasların sadece ilk adımıdır. Eğer iktidar bu zamları derhâl geri çekmezse on binlerce hatta yüz binlerce esnafı, çalışanlarını ve ailelerini açlığa terk etmiş olacaktır.”

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