Yoksula palm ve soya yağı formülü

Ayçiçek yağı lüks oldu, fiyat artışlarının süreceğini söyleyen FAO Başkanı Türkiye’ye palm ve soya yağı tavsiye etti. Bu yağların tamamını ithal eden ülkemizde ise GDO’lu ürün endişesi yaşanıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Zamlanmaya devam edeceği öngörülen ayçiçek yağında çözümün yine ithalatta aranmasından ve bu kez de ithal palm ve soya yağlarının sofralarımıza getirilmesinden endişe ediliyor. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Başkanı Qu Dongyu, global gıda fiyatlarına dair yaptığı açıklamada, “Arzda durum belirsiz. Türkiye gibi büyük ayçiçeği ithalatçıları palm, soya, kanola gibi bitkisel yağlara yönelmeli” dedi. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, “Soyanın yüzde 95'ini, palm yağının ise tamamını ithal ediyoruz. Bu açıklama küresel soya ve palm yağı stoklarını eritmek için Türkiye'ye ‘daha fazla ithal et' demektir” ifadesini kullandı.

YÜZDE 90'I GDO'LU

Kapıkıran, “Türkiye'de kullanılan soyanın yüzde 90'ı GDO'lu ülkelerden ithal ediliyor. Tek çıkış yolumuz üretimi artırmak ama hükümetin karnesine baktığımızda bunun yerine hep ithalata yönelindiğini görüyoruz. Bu durum, piyasadaki açığın, fiyatı ayçiçek yağına göre ucuz olan soya ve palm gibi yağlardan ithalat yapılarak kapatılacağını düşündürüyor” dedi. Tarım Bakanlığı mart başında ayçiçek, kanola, mısır, palm yağlarında gümrük vergisini 30 Haziran'a kadar sıfırlamıştı.

Destek artmalı, alım fiyatı ekimden önce açıklanmalı

Murat Kapıkıran, yağlık ayçiçeği ekimleri başlamadan destekleme tutarlarının açıklanması gerektiğini belirtti. Kapıkıran, “Küresel yağlık ayçiçeği fiyat artışları ve beklentilere göre ayçiçeği alım fiyatları üretim başlamadan açıklanmalı. O zaman çiftçi yağlık ayçiçeği ekim kararı alır ve ithalat ihtiyacı çok daha azalır” dedi.