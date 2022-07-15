Yoksulun vergisi zenginin cebine akıyor

VAVEK Başkanı Dr. Turgay Bozoğlu, “Türkiye’de vergi yükü yoksulların üzerinde oluşuyor. Enflasyon arttıkça devlet zenginleşiyor. Devlet yoksuldan alıp zengine veriyor. Şeffaflık yok, denetim eksik” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanı Dr. Turgay Bozoğlu, yoksul halktan toplanan vergilerin devlet eliyle zenginlerin cebine akıtıldığını söyledi. Vergi toplanırken de harcanırken de yoksulların kaybettiğini, zenginlerin kazandığını ifade eden Bozoğlu, mevduat sahiplerine ödenen kur garantisinin bir kamu harcaması olmadığını, bu nedenle vatandaşın vergisinden ödenemeyeceğini savundu. Bozoğlu, bütçe harcamalarının sağlıklı denetlenebilmesi için kesin hesap komisyonunun muhalefet liderliğinde oluşturulmasını önerdi.

YÜK YOKSULUN SIRTINDA

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan VAVEK Başkanı Dr. Bozoğlu, Türkiye'de vergilerin hem toplanması hem de harcanması sırasında gelir dağılımının daha da bozulduğunu söyledi. Bozoğlu, “Türkiye'de ne yazık ki vergi yükü yoksullar üzerinde oluşuyor. Çünkü vergilerin yüzde 70'i dolaylı yoldan, direkt gelirle bağlantısı olmayan yoldan toplanıyor. Her adım attığımızda vergi ödüyoruz. Doğalgazı, elektriği yoksul da kullansa, zengin de kullansa aynı vergiyi ödüyor. Enflasyon yükselince fiyatlarla birlikte halkın ödediği vergi de artıyor. Halk daha fazla yoksullaşırken devlet zenginleşiyor. Halbuki asıl vergileme kazanç üzerinden yapılmalı” dedi.

DÜNYADA HERHALDE TEKİZ

Başkan Bozoğlu, kurdaki artışla birlikte halktan toplanan vergilerden kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerine daha fazla para aktarıldığını, KÖİ yetmiyormuş gibi bir de halkın parasının mevduat sahiplerine garanti olarak ödenmeye başladığını belirtti. Bozoğlu, “Ayşe teyzeden, Mehmet amcadan vergiyi topla, git mevduat sahibine öde. Herhalde biz bu konuda dünyada tekiz. ABD faizi artırdıkça kur daha da yükselecek, vatandaşın cebinden mevduat sahiplerine daha çok para akacak. Üstelik kamu harcaması olmadığı için bu ödeme yasal da değil” dedi.

Aktardığın para kimi zenginleştiriyor?

Turgay Bozoğlu, kamu harcamalarında şeffaflık ve hesap verebilirliğin kritik önem taşıdığını belirtirken, bu iki unsurda da büyük eksiklikler yaşandığını söyledi. Bütçe harcamalarının yeterince denetlenemediğini, Sayıştay raporlarının eksik geldiğini, ihalelerin yasa dışına çıkılarak yapıldığını belirten Bozoğlu, “Verginin toplanması da harcanması da gelir dağılımını değiştiriyor. Hiçbir harcama için ‘Ben yaptım, kime ne' denilemez. Aktardığın para kimi zenginleştiriyor? Parayı kimin için harcıyorsun? Halkın önceliğine göre harcamak ve hesap vermek temel kural. Kesin hesap komisyonu muhalefetin liderliğinde oluşmalı” dedi.

Pistler söküldü, canımız yandı

VAVEK Başkanı Bozoğlu, halktan toplanan vergilerle yapılan eserlerin siyasi gerekçelerle heba edilmesine anlam veremediklerini de belirtirken Atatürk Havalimanı pistlerinin sökülmesine tepki gösterdi. Bozoğlu, “O pistlerin sökülüp atılması canımızı yaktı. O pistler hepimizin cebinden alınan paralarla yapıldı. Ülke için çok büyük yatırımdı. Sırf diğer havaalanının müteahhidine söz verildi diye sökülmüş olması kamu yararıyla bağdaşmıyor” dedi.