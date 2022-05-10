Yunanistan’da enflasyon 28 yılın zirvesinde

Yunanistan'da enflasyon nisanda yıllık yüzde 10,2'ye çıkarak 28 yılın zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan İstatistik Ofisi (ELSTAT) tarafından bugün yayınlanan resmi verilere göre Yunanistan’ın yıllık tüketici enflasyonu Nisan ayında yüzde 10,2 ile 28 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bir önceki ayın enflasyonu yüzde 8,9’du.

Ülkede enflasyonu tutarlı bir şekilde ölçmek için AB genelinde kullanılan bileşenlerin bir endeksi olan AB uyumlu enflasyon ise yüzde 8’den yüzde 9,1’e çıktı.

ENERJİ FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bununla birlikte ELSTAT ülkede doğalgaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 122,6, elektrik fiyatlarının ise yüzde 88,8 arttığını duyurdu.

Veriler, konut maliyetinin yıllık bazda yüzde 35,2 arttığını, ulaşım fiyatlarının yüzde 15,4, gıda ve alkolsüz içeceklerin 10,9 arttığını gösterdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINI GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz ay ülkede artan enflasyon nedeniyle asgari ücrete hükümet tarafından ara zam yapılmıştı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülkedeki brüt asgari ücretin 1 Mayıs itibarıyla 663 Euro'dan 713 euroya çıktığını duyurmuştu.

Uygulamayla birlikte, ülkede net asgari ücret 569 eurodan 613 euroya yükseldi. Böylece asgari ücret 2021 yılına oranla yüzde 9,7 arttı. Ancak nisan ayında gerçekleşen enflasyon asgari ücret zammını geride bırakmış oldu.

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