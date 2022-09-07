Yunanistan’ın Akdeniz’deki gizli Rus petrolü operasyonu görüntülendi

Yunan tankerlerinin Rusya'dan yükledikleri petrolü Akdeniz'de farklı gemilere aktardığı anlar görüntülendi. Yunanistan'ın bu yolla son 6 ayda 23,9 milyon varil Rus petrolünü transfer ettiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Yunan armatörlerin Ukrayna savaşının ardından gelen yaptırım kararlarına rağmen “gemiden gemiye” aktarma yoluyla Rus petrolünü Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına taşımaya devam etmesi gündemde yer almaya devam ediyor.

Japon Nikkei ajansı, Rus petrolünü taşıyan ve Akdeniz’de farklı bir gemiye aktaran Yunan tankerlerinin izini sürdü.Ajans, 4 Ağustos’ta Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki Ust-Luga limanından hareket eden Yunanistan bandıralı Sea Falcon isimli tankerin 24 Ağustos’ta yükünü Lakorya Körfezi açıklarında Hindistan bandıralı Jag Lok isimli tankere aktardığı anları görüntüledi.

Ajans, Jag Lok isimli geminin 4 Ağustos’ta Türkiye’de Aliağa limanından hareket ettiğini de belirtti.



AVRUPA’YA BU YOLLA 41 TANKER GİTTİ

Yaptırım kararlarına rağmen Rus petrolünün saklı deniz rotaları üzerinden Avrupa’ya akmaya devam ettiğini vurgulayan ajans, Ukrayna savaşının ardından geçen 6 ayda bu şekilde Rus petrolü taşıyan 41 tankerin Yunanistan açıklarında gemiden gemiye transfer yaptığını, geçen sene aynı dönemde bu sayının sadece 1 olduğunu yazdı.

Ukrayna işgali gerekçesiyle Avrupa Birliği ve İngiltere, Rus petrolüne yaptırım kararı almış, AB ülkelerinin Şubat 2023’e, İngiltere’nin Aralık 2022’ye kadar deniz yoluyla Rus petrol alımını sonlandırmaları karar altına alınmıştı.

Ajans, Yunanistan’ın Rus petrolünü taşımasının şu an yaptırımlara aykırı olmadığını ancak Rus petrolünün alımı yasaklandığında benzer şekilde taşımanın sağlanabileceğini öne sürdü.

Mora Yardımadası’nda Lakorya Körfezi’ne yakın bölgede oturan bir Yunanistan vatandaşı olan 55 yaşındaki Thalis Ladakakis, Ukrayna savaşı sonrasında körfezde gemiden gemiye petrol transferinin hızla arttığını belirterek “Petrolün denize akmasına neden olabilecek büyük kaza riski var. Petrol tankerlerinden çıkan egzoz gazı ve çöpler de sorun teşkil ediyor ve hem balıkçılık hem de turizm sektörü için sıkıntı yaratıyor” dedi.

23,9 MİLYON VARİL PETROLÜ BÖYLE AKTARDILAR

Refinitiv verilerini kullanan Nikkei muhabirleri, son 6 ayda Yunanistan açıklarında, 175 tankerin bu yolla 23,9 milyon varil Rus petrolünü başka bir tankere transfer ettiğini tespit etti. 24 Şubat-22 Ağustos tarihleri arasında geçen yıl bu yolla taşınan Rus petrolü miktarının 4,3 milyon varil olduğu aktarıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, AB’nin temmuzda Rus petrolü ithalatı günlük ortalama 2,8 milyon varil olmuştu. Bu rakam, ocak ayı ortalamasının yüzde 26 aşağısında.

Nikkei’ye konuşan Yunan yetkililer ise, petrol transferinin Yunan karasularında değil uluslararası sularda gerçekleştiğini öne sürdü.

Rusya yaptırımlar nedeniyle Ural petrolünü yaklaşık 30-35 dolar indirimle satarken, Türkiye’deki rafinerilerin de bu yolla ucuz petrol aldığı ve bu sayede yüksek kârlar elde ettiği biliniyor.

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