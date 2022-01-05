Zam teklifini yeterli bulmayan Türk Metal masadan kalktı

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, anlaşma saylayamamış grev kararı almıştı. Sendikanın büyük İzmit mitinginin ardından MESS yeniden görüşme talebinde bulundu. Taraflar bugün yeniden masaya oturdu. MESS, ilk altı ay için yüzde 8.81 enflasyona karşılık verdiği zam oranını yüzde 21 olarak güncelledi. Teklif yeterli bulmayan sendika masadan kalktı. Genel Başkan Pevrul Kavlak, MESS'in yıllık bazda verdiği yüzde 50,45'i olumlu bulduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Halil ATAŞ

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Türk Metal'in grev kararı alarak gerçekleştirdiği büyük İzmit mitinginin ardından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yeniden görüşme talebinde bulundu. Taraflar bugün İstanbul MESS Merkez Ofisi'nde bir kez daha bir araya geldi.

“TARAFLAR BUGÜN YENİDEN MASAYA OTURDU”

Toplantıda MESS tarafı ilk altı ay için yüzde 8.81 enflasyona karşılık verdiği zam oranını yüzde 21 olarak güncelledi. Ayrıca sosyal haklara olan zam teklifini ise sözleşmenin birinci yılı için yüzde 25 olarak güncelledi. Bu zam teklifleri Türk Metal Sen tarafından yeterli bulunmadı. Sendika, teklifi reddederek masadan kalktı. Yapılan görüşmede 6 idari madde ise teklifteki şekli ile aynen kabul edildi. Genel Başkan Pevrul Kavlak, MESS’in yıllık bazda verdiği yüzde 50,45’i olumlu bulduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

MESS ise bugün gerçekleşen görüşmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ilk 6 ay için yüzde 21 olan ücret artışı teklifi ile, ikinci 6 aylık enflasyon artışı birlikte değerlendirildiğinde, yıllık yüzde 50'nin üzerinde bir artışa tekabül eden bir teklif yaptık” denildi.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 21

MESS, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için ücret artışı teklifini yüzde 21'e yükselttiğini belirten açıklamasında, “İkinci 6 aylık enflasyon artışı ile birlikte MESS'in yeni teklifi yıllık bazda yüzde 50 seviyesine gelmiş oldu. MESS görüşmelerin başında, ilk 6 ay için, aynı döneme yönelik enflasyon oranı yüzde 8,81 iken yüzde 12 artış teklif etmiş, 27 Aralık 2021 tarihinde ise artış teklifini yüzde 17 olarak revize etmişti. Dolasıyla, son yapılan yüzde 21'lik revize teklif ile, ikinci altı ay için beklenen enflasyon artışı birlikte değerlendirildiğinde yıllık bazda toplam ücret artışı yüzde 50'nin üzerinde bir seviyeye geldi” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE BİR TEKLİF SUNUYORUZ”

İşçi sendikalarıyla görüşmelerin sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi;

“MESS olarak 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olmak üzere ilk 6 ay için yüzde 17 olan ücret artışı teklifimizi, yüzde 21 olarak revize ettik. Sözleşmenin ikinci 6 ayında da enflasyon oranında zam yapacağız.

Dolayısıyla şu ana kadar fiilen gerçekleşmiş olan 4 aylık (Eylül-Aralık 2021 dönemi için) yüzde 21,89'luk enflasyon oranı dikkate alındığında, Ocak-Şubat 2022 döneminde minimum seviyeden bile enflasyon gerçekleşse, toplamda yıllık yüzde 50'nin üzerinde bir teklif sunuyoruz.

Buna rağmen; kamuoyunda eksik veya yanlış bilgi ile sadece ilk 6 ay için verilen teklifin yıllık artış olarak değerlendirildiğini ve sosyal medyadan çeşitli kişi ve kurumlar tarafından bu şekilde hatalı olarak paylaşıldığını görüyoruz. MESS olarak bu süreci çok hassas yürütüyor, tüm çalışanlarımızı ve işverenlerimizi düşünerek ortak bir zeminde buluşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Rekabet ortamı içerisinde istihdamı korurken, herkes için sürdürülebilir refah sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu amaçla, her zaman olduğu gibi, çalışma barışını koruyarak, sektörümüzün ve ülkemizin önünü açacak bir sözleşmeyi muhatabımız üç sendika ile masa başında uzlaşıyla imzalamak istiyoruz.”

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