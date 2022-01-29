Zam zam zam bıktık ısınamıyoruz bile

SÖZCÜ’ye konuşan vatandaşlar, “Zamlardan bıktık. Şofben fazla elektrik yakmasın diye 2 yerine 1 kez yıkanıyoruz. Doğal gazı yakmıyoruz bile” dedi.

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■ Batuhan Serim, Sinan Tunç

VATANDAŞIN sorunu ortak: Artan zamlar ve alım gücünün düşüklüğü. Halk, kara kış ortasında gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanıyor. Yeni yılla birlikte elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zam, özellikle dar gelirli vatandaşların belini bükmüş durumda. Temel gıda maddelerine dahi erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlar, neredeyse 2'ye katlanan faturalar karşısında çaresiz.

GEÇİM DERDİNDELER

Değişik tasarruf yöntemlerine başvuran halk; geceleri lambaları kapatıp televizyon ışığıyla idare edip, ısınmak için battaniye altında oturur hale geldi. Vatandaş, yıkanırken bile iki kere düşünüyor. Çamaşır makinasını da açmaya çekiniyor. Faturalarını ödemekte güçlük çeken dar gelirliler, kendilerine göre tasarruf yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyor. Kimisi akşamları lambaları kapatıp, televizyon ışığıyla idare etmeye çalışıyor, kimisi doğalgazı açamadığı için battaniyeyi üzerine örterek ısınmaya çalışıyor, kimisi tek lamba çalıştırıp, tek odanın kaloriferini açıyor.

Ayakta duracak halimiz bile yok

Emekliyim. Doğal gazı zaten yakmıyoruz bile. Yapılan zamlardan sonra ayakta duramıyoruz.

Zamlar hemen geri çekilmeli

Elektrik faturası 200 lira gelirken 480 lira geldi. Zamların bir an önce geri çekilmesini istiyoruz.

Yıkanırken bile artık düşünüyoruz

Tek lamba yakıyoruz. Isınmayı geçtim. Şofbenim var. 2 defa yıkanacağıma 1 defa yıkanıyorum.

Elektrik ve doğal gaz bin TL geldi

Faturalar bütçemizi çok etkiledi. 600 lira doğalgaz, 400 lira da elektrik geldi. Ödemekte zorlanıyorum.

15 günde bir çamaşır yıkıyoruz

Zam, zam, zam, bıktık. Çamaşır yıkayacaksam 15 günde bir yıkıyorum. Et almak zaten hayal oldu.

Böyle bir zam hiç görmedik

Televizyonun ışığında oturuyoruz. 70 yaşındayım, daha önce böyle bir zamma hiç rastlamadım.

Işık yakmadan oturuyoruz

Zamlar beni etkilemez mi, tabi ki etkiliyor. 400 lira doğalgaz geldi, 250 lira elektrik geldi, 70 lira su geldi. Bir de ben tek yaşıyorum. Çocuklu ailelerin durumunu düşünemiyorum bile. Hepimiz zamla gelen faturaları ödemekte zorlanıyoruz. Akşam ışıksız oturuyorum. Saat 23.00'da televizyonu kapatıyorum, yatıyorum. Doğalgazı en kısıkta kullanıyorum. Elim ısınsa ayağım ısınmıyor. Zamların bir an önce geri alınmasını istiyorum. Yaşadıklarımız çok zor.