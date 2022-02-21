Zammın büyüğü son 90 günde yapıldı

Döviz kurlarındaki artışın 2021’in son aylarında zirve yapması ve hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle üretici ve tüketici enflasyonunda üst üste rekorlar kırıldı.

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Deniz B.GÖÇMEN

Yıllık Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yarısı son 3 ayda gerçekleşirken, üretimdeki maliyet yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) 60 günde üçe katladı.

YANLIŞ FAİZ KARARI ALINDI

2022 Ocak ayında üreticide yüzde 93.5'i, tüketicide yüzde 48.7'yi bulan yıllık enflasyon özellikle son 2-3 ayda patladı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sanayinin Sorunları Bülteni'nde enflasyonda son 3 ayın etkisi incelendi. Buna göre, sanayici fiyatları son 90 günde yüzde 44.7 arttı. Analizde eylül ayında başlatılan faiz indirimi yanlış kararının ardından döviz kurlarındaki patlamanın enflasyon barajını yıktığına dikkat çekilerek enflasyonda tırmanışın yıl boyunca süreceği öngörüsü yer aldı.

İki ay üst üste Aralık 2021 ve Ocak 2022'de gerçekleşen çift haneli yüksek TÜFE artışları 1994'ten bu yana ilk kez yaşandı.

‘İktidarın önlemleri etkili değil'

– TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sanayinin Sorunları Bülteni'nde son aylarda üst üste gelen zamlarla hem üretici hem tüketici fiyatlarındaki zamların abandone etkisi yarattığı ifade edilerek şu değerlendirmelere yer verildi: “Özellikle tüketici fiyat artışlarının yılın ilk çeyreğinde yani şubat ve mart aylarında temposunu kolay kolay düşürmeyeceğine ilişkin belirtiler yüksek. Bu konuda iktidarın gıda Katma Değer Vergisi'ni yüzde 1'e indirmek gibi önlemlerinin de çok etkili olması beklenmiyor.”