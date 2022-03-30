Zenginin iftarı

Hayat pahalılığına rağmen zengin sofraları bu yıl da ihtişamını koruyacak. Lüks sofraları kurmak zengin aileler için yine sorun olmayacak. 4 kişilik aile 5 bin lira ödeyecek.

Erdoğan SÜZER

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Bu yıl gıda fiyatları 2 kat hatta 3 kat zamlandı. İftar sofralarını kurmak yoksul aileler için büyük zorluklar barındırsa da zengin aileler iftarlarını ister lüks restoranlarda isterlerse evlerinde rahatlıkla yapabilecekler. Lüks restoranlarda iftar sofralarının kişi başına maliyeti bin 250 liraya kadar çıkıyor. Lüks restoranda iftarını açan 4 kişilik bir aile 5 bin lira fatura ödeyecek. Bu paraya, aylığı 5 bin lira bile olmayan asgari ücretli bir ay çalışıyor.

FİYATLAR KATLANSA DA…

Zenginin evinde kuracağı iftar sofrasını süsleyen pastırmanın kilosu kimi yerde 400 lirayı aşıyor. Sucuğun kilosu iki kat artışla 170 lirayı geçti. Tereyağı ve balın fiyatları katlandı. Bonfile bir önceki yıla göre yine yaklaşık 2 kat artışla 200 liranın üstüne çıktı. Antep fıstığı, ceviz içi, kuru kayısı lokum fiyatları 2 hatta 3 kata varan seviyelerde arttı. Ancak, artan fiyatlara rağmen bu yıl da zengin sofralarından kuş sütü eksik olmayacak.

Zenginin pidesi susamlı yumurtalı

Zengin aileler bu yıl da iftar sofralarından pideyi eksik etmeyecek. Ramazan pidesinin boş hali 3 liradan 6 liraya çıkarken susamlı yumurtalı pidelerin fiyatı bu yıl 9 liradan satılacak. Geçen yıl bu pideler 5 liradan satılıyordu. Fiyatlar yaklaşık iki kat artsa da pahalı pideler zengin iftar sofralarının vazgeçilmezi olarak her zamanki yerini alacak.