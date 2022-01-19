Zenginlerden dünya hükümetlerine: Bizi vergilendirin

Dünya çapında 102 zengin, adil vergilendirmenin zengin ve fakir arasındaki azaltacağını söyleyerek hükümetlere zenginleri vergilendirme çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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100’den fazla milyoner ve milyarder bugün yaptığı açıklamada dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere pandemi müdahalesi için ödeme yapmaya yardımcı olmak ve zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltmak “bizi şimdi vergilendirin” çağrısı yaptı.

Disney şirketinin varisi Abigail Disney’in de aralarında bulunduğu 102 milyoner ve milyarderden oluşan grup, mevcut vergi sisteminin kendi lehlerine düzenlendiğini ve çalışanlar için vergilendirmeyi daha adil hale getirmek gerektiğini belirtti. İmzacı zenginler, vergi kanunlarındaki yeniden düzenlemenin siyasete olan güveni yeniden tesis edebileceğini ifade etti.

‘MEVCUT SİSTEM ADİL DEĞİL’

Bugün yayınlanan açık mektupta “Milyonerler olarak mevcut vergi sisteminin adil olmadığını biliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Mektupta, aşırı eşitsizliğin azaltılması ve sağlık hizmetleri gibi kamu hizmetlerinin sürdürülebilir hâle gelebilmesi için en zenginlere kalıcı servet vergileri getirilmesi çağrısında bulundu.

Kendilerini “vatansever milyonerler” olarak adlandıran imzacılar, Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya gelen liderlere seslenerek “Ülkeler zenginlerin payına düşeni ödemesini talep etmeli. Bizden vergi alın, bizi şimdi vergilendirin” dedi.

VERGİ ÖNERİLERİ

Grup, serveti 5 milyon dolardan fazla olanlardan alınacak yıllık servet vergisi ile 2,52 trilyon dolardan fazla para toplanabileceğini söyledi. Önerilen servet vergisi oranları ise 5 milyon dolardan fazla serveti olanlar için yüzde 2, 50 milyon dolardan fazla serveti olanlar için yüzde 3 ve 1 milyar dolardan fazla serveti olanlar için yüzde 5 şeklinde oldu.

Eşitsizlikle Mücadele İttifakı, Politika Araştırmaları Enstitüsü, Oxfam ve Vatansever Milyonerler adlı kampanya gruplarının yaptığı bir analize göre, Birleşik Krallık’ın en zengin 119 bin kişisinin bu oranlarda vergilendirilmesi, yılda tahmini 43,7 milyar sterlinlik bir ek gelir anlamına geliyor.

‘MİLYARLAR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR’

Eşitsizlikle Mücadele İttifakı’nın küresel çağrıcısı Jenny Ricks ise şunları söyledi:

“Çılgın gerçek şu ki, milyarlarca insan bu salgın sırasında her gün hayatta kalma mücadelesi verirken, milyarderlerin serveti kontrolden çıkıyor. Bu doğru bir şey değil.

Aşı eşitsizliğinden iklim çöküşüne kadar karşılaştığımız pek çok kriz, insanların yaşamlarını mengene gibi kavrıyor. Davos, yıllardır bize elitlerin eşitsizlik virüsünü bitirmek istemediklerini gösterdi.”

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