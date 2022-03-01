Zeytinliklerde madencilik faaliyetlerine izin

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek. Sahadaki faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi şartı aranacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın maden yönetmeliğine bir madde ekleyen yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek.

Buna göre, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, bu faaliyetlerin bitiminde sahanın rehabilite ederek eski hale getirileceğinin taahhüt edilmesi şartıyla zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına izin verilebilecek.

Bu kapsamda, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

FAALİYET BİTİMİNDE REHABİLİTE EDİLECEK

Verilecek izinler için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunlu olacak.

Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraf ve taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu tutuldu. (REUTERS)



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