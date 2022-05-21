Zimbabve borsası getiride şampiyon

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin raporuna göre, 2021'de ana endeks verilerine göre organize borsalar arasında dolar cinsinden en fazla getiri yüzde 209 ile Zimbabve borsası yaşandı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Borsa İstanbul'da son dönemlerde rekorlar kırılsa da Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Türkiye'nin en önemli şirketlerinin değeri de giderek düştü. Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 80 değer kaybettiği 2021 yılında Borsa İstanbul, dolar bazında en fazla değer kaybının yaşandığı borsa oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2021'in son üç ayındaki çıkışıyla yılı TL bazında yüzde 25.8 getiriyle (1.857 puan) tamamlarken, dolar bazlı (140 dolar) bakıldığın-

da ise yüzde 30 kayıp yaşadı.

18'İNİN GETİRİSİ NEGATİF

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) “Türkiye Sermaye Piyasası 2021” raporuna göre, 2021 yılında 92 borsa arasında getirinin pozitif olduğu borsa sayısı 74 iken, 18 borsanın negatif getiriyle yılı tamamladığın görülüyor. Ana endeks verilerine göre organize borsalar arasında dolar cinsinden en fazla getiriyi sağlayan borsa yüzde 209 getiri ile Zimbabve olurken, yüzde 97 getiri ile Zambiya'daki Lusaka Borsası Zimbabve'yi izledi.

YÜZDE 209 İLE İLK SIRADA

Sri Lanka Borsası yüzde 65 getiri ile üçüncü sırada yer alırken, Estonya ve İzlanda Borsaları yüzde 37 getiri ile 4. ve 5. sırada yer aldı. Türkiye, Brezilya, Kolombiya, Hong Kong, Şili ve Malta'da borsa endeksinin dolar bazında yüzde 10'dan fazla kayıp yaşadığı dikkat çekti.

BIST dünyanın en likit borsası oldu

Rapora göre, 2021 yılında Borsa İstanbul pay senedi işlem hacmi bakımından (794 milyar dolar) dünya borsaları arasında 20'nci sırada yer alırken, devir hızı bakımından dünyanın en likit borsası oldu. Borsa İstanbul'u %355'lik oran ile Çinli Şenzhen Borsası izlerken, %346'lık oran ile Tayvanlı Taipei 3., %298'lik oran ile ABD'li Nasdaq ise 4. sırada yer aldı. Pay senedi devir hızının yüksek olması likit bir piyasaya işaret ederken, aynı zamanda bu borsadaki yatırımcıların portföylerini daha kısa vadeli olarak değerlendirdiklerini gösteriyor.