Gölün yarısını kurutup stadyum yapmışlardı, kalanını da imara açtılar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri Durugöl'ün bir kısmına 2017 yılında stadyum yapıldı. Gölün bir kısmı kurutularak yapılan stadyum 2021 yılında hizmete açılırken, AKP'li Altınordu Büyükşehir Belediyesi kalan kısmını da imara açtı. Bölge halkı 110 bin imza toplayarak alınan meclis kararına itiraz etti.

İsmail AKDUMAN

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Göçmen kuşların göç yolunda bulunan Durugöl’de 2016 yılında AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz döneminde yapılan imar değişikliği için, bölge halkı ile çevreciler Ordu İdari Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, imar değişikliği planını iptal etti.

2017 yılında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yaklaşık 100 dönümlük alanda gölün bir kısmını da kurutarak stadyum yaptı. Stadyum 2021 yılında hizmete açılırken, geri kalan 70 dönümlük arazi için Altınordu Belediyesi geçtiğimiz aylarda tekrar imar değişikliği yaptı.

Yapılan imar değişikliği bölge halkı ve çevrecilerin topladığı 110 bin imzaya rağmen AKP Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

7 KATLI BİNALAR YAPILACAK

Vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’den Durugöl’e botanik park yapılmasını isterken yapılan imar değişikliği sonrasında Durugöl’ün 10 dönümünün yeşil alan olarak ayrıldığı, geri kalan kısmının ise ticaret ve konut alarak ayrıldığı ortaya çıktı. Bölgeye yapılacak olan binaların ise her birinin 7 katlı olabileceği belirtildi.

“GÖLÜ TAMAMEN YOK EDECEKLER”

Mimar Odası Ordu Şube Başkanı Havva Güner Eriş, yapılan imar planı nedeniyle gölün tamamen yok edileceğini, ekolojik dengeye sahip olan alanın tamamının Milli Botanik Park olarak yeniden revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Stadyum yapıldıktan sonra göçmen kuşların bölgeye gelmediğine dikkat çeken Eriş, “Stadyum projesi alana çok çirkin bir görüntü kirliliği getirdi. Son yıllarda dolgu malzemeleriyle kurutulmaya çalışılan göl biraz daha doldurularak parsel oluşturulmaya çalışılıyor. Buda yetmezmiş gibi 1983 yılında Ordu ili için hazırlanan Şehir İmar Planında tamamı Park ve Spor Alanı olarak yaklaşık 40 yıldır korunan alan için şimdi imar değişikliği yapılıyor” dedi.

“BOTANİK PARK YAPILSIN”

Kentte atıl durumda olan bir botanik park olduğunu hatırlatan Eriş, başka ülkelerde bunun örnekleri olduğunu dile getirerek vatandaşların doğayla bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Daha önceden bölgede doğal gölet, çocuk oyun parkları, botanik ve tematik bahçeler, eğitim alanları, kafeterya ve piknik alanları olduğunu ve vatandaşların piknik yaptığı vurgulayan Havva Güner Eriş,

“Gölün, şu andaki mevcut durumu, maalesef içerisindeki doğal yaşamla ile birlikte hafriyat dökülerek kapatılmaya çalışılıyor. Burası için yapılan imar değişikliği iptal edilip, botanik park olarak düzenlenmeli ve ekolojik dengeye yeniden kazandırılmalıdır” diye konuştu. Eriş, imar değişikliğine karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.

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