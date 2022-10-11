Kanal İstanbul manzaralı konutlar için yeni ihale tarihi

Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy Baklalı Köyü’nde inşa edilmesi planlanan toplu konutlar için TOKİ yeni etabın ihale tarihini belirledi. TOKİ, kısa süre önce gerçekleştirdiği iki etabın ihalesini, tekliflerin çok yüksek gelmesi nedeniyle iptal etmişti.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin Kanal İstanbul projesi kapsamında kanalın etrafında kurulacak Yenişehir'de inşa edilecek toplu konutlar için açtığı ihaleler yılan hikayesine döndü.

2021 yılında Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy'de inşa edilmesi planlanan toplu konut projeleri için düzenlenen 5 ihalenin iptal edilmesinin ardından 4 etap için yeni ihale tarihleri belirlenmişti.

21 Eylül 2022 tarihinde 844 konutluk 1. Etap için gerçekleştirilen ihale ve 28 Eylül'de yapılan 621 konut ve 10 dükkandan oluşan 3.etabın ihalesi iptal edilmişti.

Her iki ihalenin iptal gerekçesi, sunulan bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasıydı.

Çıktığı ihaleleri tek tek iptal eden TOKİ, şimdi de yeni bir etap için ihale tarihi belirledi. TOKİ, Arnavutköy Baklalı köyünde 5.etapta yapacağı 925 konut 8 dükkan ve 1 camiden oluşan inşaat projesinin ihale tarihini 17 Kasım olarak duyurdu.

İHALELERİN SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir için Baklalı köyünde yapılacak 716 konutluk 2.etap toplu konut projesi için 13 Eylül 2022'de düzenlenen ihale ise hala sonuçlanmadı.

826 konutluk 4. Etabın ihalesi ise 12 Ekim'de gerçekleştirilecek. 2 iptal kararının ardından diğer iki etabın ihale sonuçları beklenirken TOKİ, 5. Etap için de kasım ayında ihaleye çıkmaya karar verdi.