Medipol Hastanesi için planlar değişti, bodrum katlar hesaba dahil edilmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planı değişikliği yaptı. Üsküdar’daki Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’ne ait bina ve otoparkın bulunduğu parsellerin imarı, çevresindeki üniversite hastanesi kullanımına uygun olarak 'yüksek öğretim tesisi' alanı olarak değiştirildi. Bodrum katlara yapılacak birimler de inşaat hesabının dışında tutuldu.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'ne ait bir binanın, otoparkın ve bir iş yerinin bulunduğu 4 bin 164 metrekarelik arazinin imarını değiştirerek itirazlar için askıya çıkardı.

Parseller mevcut planlarda yüksek yoğunluklu konut, park, ortaokul, semt spor alanı, bölgesel iş merkezi fonksiyonlarına sahipti. Plan açıklama raporunda, mevcut planlarda oluşturulan fonksiyonların bölgede hizmet açısından yetersiz kaldığı ve alan içerisinde riskli yapıların bulunduğu belirtilerek donatı alanlarının çeşitlendirilmesi ve mevcut yapıların güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda çevre fonksiyonlarla bütünlük sağlamak, alanın çevresinde bulunan nüfusa hizmet edecek donatı alanları üretmek ve risk teşkil eden durumu bertaraf etmek amacıyla ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda plan değişikliği hazırlandığı aktarıldı.

HASTANE VE OTOPARK BULUNUYOR

Raporda “Alanın mevcut fonksiyonuna bakıldığında 52 No'lu parselde Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'ne ait bir yapı ile otopark alanı ve 42 No'lu parselde bir iş yeri binasının bulunduğu görülmektedir” denildi.

4 bin 164 metrekarelik arazinin imarı, çevresindeki üniversite hastanesi kullanımına uygun olarak “yüksek öğretim tesisi” alanı olarak değiştirildi. Emsal yani inşaat hakkı 3, yükseklik 6 kat olarak belirlendi.

BODRUM KATLAR İNŞAAT HESABININ DIŞINDA TUTULDU

Plan notlarına göre bu alanda yüksek öğretim kurumları, sağlık uygulama araştırma merkezi birimleri, her türlü sağlık tesisleri, üniversite hastaneleri yer alabilecek. Zeminaltı bodrum katlarda, eğitim, öğretim ve hastane birimlerine hizmet edecek her türlü yapı ve tesisler yapılabilecek ve bu alanlar yapılaşma hesabına dahil olmayacak.

Zemin kat asma katlı olarak düzenlenebilecek. Yapılara ilişkin kat yüksekliği, çatı formu ve eğimi ilçe belediyesinin onaylayacağı projede belirlenecek. Derslik, amfi, kütüphane, medikal alan gibi ortak kullanılabilir alanda yer alacak yapılar arasındaki bağlantılar zemin altı ve zemin üstü bağlantı yapılarıyla sağlanacak.

Hastaneye ait binanın ve otoparkın bulunduğu parsel daha önce vatandaş tarafından okul yapılması şartıyla bağışlanmasına rağmen otopark olarak kullanılması nedeniyle davalık olmuştu.

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