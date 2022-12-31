2022’nin en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Bu yıl BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, Euro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi.

2021’i 1.857,65 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana yükseldi.

Endeksteki yıllık artış 3.651,51 puan ve yüzde 196,57 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022’de yüzde 40,22 değer kazandı.

Geçen yılın sonunda 780,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022 yılının son işlem gününde 1.094 liraya çıktı.

CUMHURİYET ALTINI 5.161 TL’DEN 7.330 TL’YE ÇIKTI

2021 yılını 5.161 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 7.330 lira oldu.

Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 40,22 artış kaydedildi.

ABD doları da 2022 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı.

DOLARDA YÜZDE 41,77, EURO’DA YÜZDE 32,92 ARTIŞ

TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 41,77 olurken, Euro’nun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 32,92 yükseliş görüldü.

2022 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 46,18 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 65,81 oldu.

BU HAFTA EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?

Öte yandan, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1, altının gram satış fiyatı yüzde 1,30, Euro/TL yüzde 0,65, dolar/TL yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.258,48 ve en yüksek 5.562,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1 artarak 5.509,16 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,30 değer kazancıyla 1.094 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 artışla 7.330 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.771 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.794 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,20 kazanımla 18,7180 liraya, Euro ise yüzde 0,65 artarak 19,9800 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,39 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,07 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu. (AA)

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