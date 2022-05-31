ABD’den Türk şirketin ortağına şok terör suçlaması

ABD Hazinesi, Türkiye merkezli Trend GYO'nun yönetim kurulu üyesi Haşmet Aslan'ı terör listesine aldı. Trend GYO hisseleri son bir haftada borsada gerilerken, şirket Aslan'la ilişkisini kestiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazinesi, Borsa İstanbul’da işlem gören inşaat şirketi Trend GYO Yönetim Kurulu Üyesi Haşmet Aslan’ı terörle bağlantılı şahıs olarak listeledi. Haşmet Aslan’ın ismi 24 Mayıs’ta ABD Hazinesi tarafından yayınlanan listede yer aldı.

ABD’nin geçtiğimiz hafta açıkladığı yaptırımları değeri 500 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen varlıkları elinde bulunduran Hamas’ın Yatırım Ofisi’ni de hedef aldı.

Yaptırım uygulanan şirketler arasında Sudan merkezli Agrogate Holding, Cezayir merkezli Sidar Company, BAE merkezli Itqan Real Estate JSC, Türkiye merkezli Trend GYO ve Suudi Arabistan merkezli Anda Company yer aldı.

Listede yer alan Türk vatandaşı Aslan’ın da Hamas’la bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

HAMAS BAĞLANTISI İDDİASI

Asıl adı Hisham Younis Yahya Qafisheh olan Ürdün doğumlu Haşmet Aslan, Türk vatandaşlığına geçerek bu adı almıştı. ABD Hazinesi Aslan’ın Filistinli örgüt Hamas’la bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

ABD Hazine’sinin iddiasına göre, 2018 itibariyle Hamas unsurlarının Türkiye merkezli Trend GYO’nun ihraç edilmiş hisseleirinin yaklaşık yüzde 75’ine sahipti. Ayrıca Trend GYO’nun Hamas’ın yatırım portföyündeki üst düzey yetkililere 15 milyon dolardan fazla hissesini özel olarak ihraç etmeyi planladığı ileri sürüldü.

Trend GYO ise bu gelişme üzerine Haşmet Aslan’ın şirketle ne idareci ne paydaş olarak ne de herhangi bir başka unvan altında ilişkisi kalmadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca kanunlara aykırı işlem yapılmadığı belirtildi.

Şirketin 24 Nisan’da 7,8 TL olan bir hissesi son bir haftada yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 6,7’ye geriledi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Şirketimizin ve şirketimiz çıkarılmış sermayesinin sadece yüzde 1,3’ünü temsil eden 390 Bin TL nominal değerli A grubu imtiyazlı pay sahibi Haşmet Aslan’ın OFAC listesinde yer aldığına muttali olmuş bulunmaktayız.

Öncelikle bilinmelidir ki; şirketimiz tüm iş ve işlemlerinde mer’i kanunlara her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının ve iş ortaklarının haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır. Şirketimiz tarafından yapılan tüm işlemler açık ve şeffaf bir şekilde icra edilmekte olup, tüm iş ve işlemler düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşların daima gözetim ve denetimi altında bulunmaktadır.

Ayrıca şirketimiz bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenmektedir. Bugüne kadar yapılan hiçbir denetimde kanun ve nizamnamelere aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir şahısla mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir işlem yapılmamıştır.

Tüm bunlara rağmen Haşmet Aslan’ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası talep edilmiş ve aynı şahsın 27.05.2022 tarihinde Şirketimize sunduğu istifa dilekçesi kabul edilerek şirketimizdeki tüm idari yetkileri sonlandırılmıştır. Bunun da fevkinde Haşmet Aslan, sahip olduğu 390 Bin TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı paylarını diğer ortaklara devrettiğini ve gerekli virman işlemlerinin Şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yapılmasını talep eden talimatını 30.05.2022 tarihinde göndermiştir.

Bu meyanda Haşmet Aslan’ın şirketimiz ile ne idareci ne paydaş olarak ne de herhangi bir başka nam altında münasebeti kalmamıştır. Haşmet Aslan’ın şirketimizle hiçbir ilişiğinin kalmadığı bilgisinin en kısa sürede OFAC’a iletileceği ve şirketimizin ve paydaşlarımızın hukukunun korunması tahtında ulusal ve uluslararası yetkili adli ve/veya idari merciiler nezdinde yapılması gereken tüm girişimlerin usulüne uygun ve etkin bir şekilde yapılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

HAŞMET ASLAN KİMDİR?

Şirketin sitesinde Aslan’ın biyografisi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

1956 Ürdün doğumlu Qafisheh Suudi Arabistan Cidde King Abdulaziz Üniversitesi muhasebe bölümünden 1978 yılında mezun oldu.

1978 Yılında Cidde-Suudi Arabistan King Abdulaziz Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun olan Haşmet Aslan, iş hayatına Taj Sakmo Fransız şirketinin Suudi Arabistan'daki şubesinde muhasebeci olarak başladı.

1987-2005 yılları arasında Cidde-Suudi Arabistan'da Dar Al Eiman şirketinde finans müdürü olarak çalıştı. 2000 yılından itibaren Sudan'da yatırımlarına başlayan Haşmet Aslan; Hartum Yol ve Köprü Şirketi (2000), Sudanil Telekomünikasyon- Hartum (2010), Agrogate Holding – Hartum (2010) Ruwwad Gayrimenkul Geliştirme- Hartum (2010) şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olmuş ve Yönetim Kurulu üyeliğini devam ettirmektedir.

Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat San.Tic. A.Ş. olarak 2006 yılında başlayan Haşmet Aslan, bu şirketteki Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Türkiye'de birçok konut, işyeri ve ticari binanın fizibilite ve yapımında rol aldı.

Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat San. Tic. A.Ş. olarak birçok prestijli inşaat projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmuştur. 2014 yılında ise Ruwwad Gayrimenkul Geliştirme- Hartum- Sudan şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olmuş ve bu görevini sürdürmektedir.

Arapça ana dili olup, İngilizce bilmektedir”

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