Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs 2022

Altının ons fiyatı, 13 Mayıs Cuma günü 1.874 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 906 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.109 TL.

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Gram altında ons altında yaşanan aşağı yönlü hareket ile birlikte 900TL seviyesine doğru geri çekilme devam etti. Kurda yükseliş devam ederken sınırlı da olsa ivme kaybı yaşandığını görülüyor. Bugün küresel anlamda ABD dolarına yöneliş devamı tamamen piyasada risk algısının iyileşmesi veya kötüleşmesi ile ilgili olacak.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 899 TL, satış 906 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 905 TL. Fiyatlarda 1 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 13 Mayıs 2022 Cuma günü 9.162 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.469 TL, satış 1.499 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.485 TL. Fiyatlarda 14 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.048 TL, satış 6.109 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.051 TL. Fiyatlarda 58 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.936 TL, satış 2.996 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.992 TL. Fiyatlarda 4 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.936 TL, satış 5.996 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.985 TL. Fiyatlarda 11 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.922 TL, satış 5.982 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.972 TL. Fiyatlarda 10 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 13 Mayıs 2022 altın yorumları: 900TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam ederken, 910TL ve üzeri yükselişler gün içi kar al için düşünülebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 910 ve 915 TL seviyesi direnç, 900 TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.