Altın fiyatlarında ‘güçlü dolar’ rüzgârı: Son 9 ayın en düşük seviyesi görüldü

Altın fiyatları, Fed baskısıyla değerlenen dolar yüzünden dün son 9 ayın dibini gördü. Uzmanlar ekonomilerdeki sorunlar ve Fed'in sıkı duruşu nedeniyle altın üzerindeki basıncın sürebileceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, doların yükselişinin bir süreliğine durmasının ardından spot piyasada son 9 ayın en düşük seviyelerine indi. Değerli metal sonrasında toparlanarak hafif yükseldi ancak analistler bu sürenin geçici olabileceği konusunda uyardı.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi dün ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları öncesi 107,27 seviyesine çıkarak son 20 yılın zirve seviyesini gördü. Endeks sonrasında zirve seviyeden hafif düştü.

Dolarda yaşanan bu artış ons fiyatını yüzde 1,9 azaltarak 1731 dolar ile 30 Eylül'den beri gördüğü en düşük seviyeye indirdi. Sonrasında dolardaki artışın bir miktar frenlenmesi altın fiyatlarını ons başına 1745 seviyelerine çekti.

DailyFX'ten döviz stratejisti Ilya Spivak, Reuters'e verdiği demeçte “Bu düşüşün devam etme imkanı var” diyerek altının 1715 dolar seviyesine indiği takdirde 1680 dolara kadar düşebileceğini belirtti.

FED SIKI DURUŞUNU KORUYOR

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 14-15 Haziran Çarşamba günü yaptığı toplantının tutanakları dün kamuoyuna açıklandı. Geçtiğimiz ay politika faizini 75 baz puan artıran Fed üyelerinin bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 50 veya 75 baz puan artırma yönünde fikir belirttiği görüldü.

Fed'in son 40 yılın en yüksek ABD enflasyonunu frenlemeye yönelik agresif hamleleri, yatırımcıların resesyon korkusu içine girmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda finansal piyasaları da sarstı. Ayrıca haziran ayında Fed dışındaki büyük merkez bankaları da faizlerde en az yirmi yıldır hiç olmadığı kadar büyük artışlar yaptı.

ALTINDA BASKI ARTIYOR

Küresel borsalar yılın ilk yarısında sert değer kaybederken talebin azalacağı endişeleri nedeniyle Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca zirveyi gören emtia fiyatları da Fed hamleleri nedeniyle sert geriledi.

Merkez bankalarının faiz artırması ekonomilerin resesyona gireceği endişesini artırdı. Küresel büyümenin yavaşlayacağına yönelik endişeler başta emtia fiyatları olmak üzere hisse senetleri ve kripto paralarda da satış baskısı yarattı.

ONS ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

İnfo Yatırım Forex Günlük Bülten’inde ABD dolarının ve ABD hazine tahvillerinin yükseldiği hatırlatılarak, “Bu durum doları cazip kılıyor ve altında baskılar oluşmasına neden oluyor” denildi.

İnfo Yatırım uzmanlarının bugünkü altın yorumu şöyle oldu:

“Yeni günde 1738 seviyelerinden açılan ons altında piyasalar TSİ 15:30'da ABD'den gelecek olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisini izleyecek. Öncesinde ise 15:15'te açıklanacak olan ADP özel sektör verisi hareketliliği artıracak.

XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 1752 – 1785 – 1813 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1725 – 1700 – 1675 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.”

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın spot piyasada öğlen saatlerinde ons başına 1744 seviyesinde işlem gördü. Yurtiçinde ise dolar/TL’nin değer kazanmasıyla birlikte gram altın fiyatları da etkilendi.

Kapalıçarşı’da altının gramı 969 TL olurken çeyrek altın 1600 TL alış ve 1615 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını 6 bin 382 TL alış ve 6 bin 439 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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