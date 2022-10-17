Altın ve gümüş fiyatlarında rüzgâr tersine döndü

Altın ve gümüş fiyatları dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle geçtiğimiz hafta yaşanan sert kayıpları telafi etti. Günlük yükseliş altında yüzde 1'i gümüşte yüzde 3'ü aştı.

Sozcu.com.tr

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Altın ve gümüş fiyatları, önceki seansta yaşanan keskin düşüşün ardından dolar rallisindeki duraklamanın etkisiyle haftanın ilk gününde yükseldi. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puan faiz artıracağı beklentileri altın fiyatlarındaki yukarı yönlü gidişi sınırladı.

Altın ve gümüş fiyatları cuma günü yaşadığı sert kayıpları telafi ederken dolar endeksinin bir miktar geri çekilmesi ve yatırımcıların düşük seviyelerden gerçekleştirdiği alımların etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

Doları başlıca para birimleri karşısında ölçen dolar endeksi ise sabah saatlerinden hafta sonuna doğru ulaştığı zirve seviyelerden yaklaşık yüzde 0,8 değer kaybetti.

Geçtiğimiz hafta ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) sonrası değerli metal piyasaları sarsılmıştı. yüzde 8,2 olarak gerçekleşen yıllık TÜFE’nin beklentilerden 0,1 puan fazla gelmesiyle birlikte altındaki haftalık değer kaybı yüzde 3’ü bulmuştu

FED ETKİSİ SÜRÜYOR

Hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcı fiyatlamalarında etkili olması bekleniyor. Diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahminlerinin güçlenip güçlenmeyeceği de fiyatlamalarda belirleyici olacak.

Altın normal şartlarda enflasyona ve ekonomik belirsizliklere karşı bir koruma olarak kabul edilse de artan Fed faizleri, yatırımcıyı herhangi bir faiz getirisi sunmayan değerli metal yerine faiz getirisi artan dolara yönlendiriyor.

Finans şirketi Kotak Securities’in emtia araştırma biriminin Başkan Yardımcısı Ravindra Rao konu ile ilgili değerlendirme notunda “Altın, beklenenden daha fazla gelen ABD TÜFE baskısının ardından geçen hafta sert hareketlere tanık oldu. Küresel büyüme görünümünün kötüleşmesi güvenli liman alımlarını düşük seviyelerde de olsa artırabilir” dedi.

GÜMÜŞ FİYATLARI SERT DALGALANDI

Gümüşte ise geçtiğimiz hafta sert satış dalgasının gelmesinin ardından yatırımcının düşük fiyatlardan alım yönlü hareket etmesi gümüş fiyatlarını artırdı. Gümüşte satış baskısı geçtiğimiz haftanın son işlem gününde etkili olmuş, değerli metal günü yüzde 3,28 kayıpla ons başına 18,26 dolardan kapatmıştı.

Gümüş haftanın ilk işlem gününde düşük seviyelerden gerçekleşen tepki alımlarıyla cuma günü yaşadığı kayıpları telafi ederken haftanın ilk işlem gününde ons başına 18,90 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Değerli metalde günlük yükseliş yüzde 3,4’ü buldu.

Tacirler Yatırım Günlük Bülten’deki analizde uzmanlar gümüşteki yükselişin kalıcı olmayabileceğini belirtti. Bültende şu ifadelere yer verildi:

“Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 18,46 seviyesinden işlem görüyor. Hafta içerisinde geri çekilen fiyatları en yüksek 20,19 ve en düşük 18,09 seviyelerini test ederek kapanışı 18,26'dan yaptı. Kısa vadeli teknik göstergeler kanal üzerindeki hareketin kalıcı olmayabileceği ve gümüşün düşüş eğilimini koruyabileceğinin sinyalini veriyor.”

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü yüzde 1,3 azalışla günü 1644 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı akşam saatlerinde yüzde 1,3 artışla 1664 dolardan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 982 TL’den tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından akşam saatlerinde önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde, 995 TL’den işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1655 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 660 liradan satıldı.

Gümüş ise spot piyasada 18,9 dolardan iç piyasada gramı 11,3 TL’den alıcı buldu.