Avrupa borsaları bir haftanın zirvesinde

Avrupa borsaları, artan resesyon endişelerine rağmen bugün yükselişte. İngiltere'de finansal sarsıntıya neden olan mali pakette geri adım bekleniyor.

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Avrupa borsaları, İngiltere hükümetinin geçen haftalarda piyasalarda çalkantı yaratan mali planlarından geri adım atacağı beklentisiyle tırmanırken yatırımcılar, ekonomik büyümeye ve ekonomik büyümenin şirket kârlarında yaratacağı etkilere yönelik endişelere rağmen fiyatı düşen hisselerde alıma gitti.

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1,8 artışla 7 Ekim’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa borsalarındaki artış, Wall Street’in dünkü gün sonu kazanımlarına paralel gerçekleşti.

ABD’de dün beklentilerin üzerinde açıklanan tüketici enflasyonunun ardından merkez bankasının (Fed) önümüzdeki ay üst üste dördüncü kez 75 baz puan faiz artıracağı tahminleri kuvvetlenmişti. Wall Street buna rağmen, teknik destek ve kısa pozisyonların kapatılması sayesinde yüzde 2’den fazla artışla kapandı.

STOXX 600 endeksi bugün borsaların yön değiştirmesi sayesinde haftayı kazanımla kapamaya hazırlanırken, merkez bankalarının agresif para politikası sıkılaştırmasının yarattığı resesyon endişeleriyle hafta başından beri verdiği kayıplarını geri aldı.

İNGİLTERE’DE HÜKÜMET GERİ ADIM ATABİLİR

İngiltere’nin mali planlarında geri adım atacağı beklentisi yatırımcı iştahını destekledi. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng bu hafta gerçekleşen maliye bakanları toplantısı için Washington’a düzenlediği seyahatini erken sonlandırarak Londra’ya döndü.

Financial Times dün İngiltere hükumetinin 24 milyar sterlinlik (27 milyar dolar) vergi indirimi kararından geri dönebileceğini bildirdi. FTSE 100 endeksi yüzde 1,4, FTSE 250 endeksi de yüzde 1,7 yükseldi.

Tüm sektörler, yüzde 2,7 artan gayrimenkul hisselerinin öncülüğünde yükseldi.

Hollandalı navigasyon ve dijital haritalama şirketi TomTom, otomotiv üretimi ve lokasyon teknolojilerinin satışındaki artışla üçüncü çeyrekte kuvvetli sonuçlar açıklamasının ve 2022 beklentilerini yükseltmesinin ardından yüzde 2,4 değerlendi. (REUTERS)

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