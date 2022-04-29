Bankaların sermaye yeterliliğine ilişkin hesaplamada değişiklik

Kredi riskine esas tutar hesaplanırken 31 Aralık 2021 tarihli TCMB döviz alış kuru kullanılacak. KOBİ tanımında ciro sınırı 250 milyon lira belirlendi. Bazı ticari kredilerde yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasına ilişkin değişiklikle ilgili kurul kararı yayımladı.

Buna göre, kredi riskine esas tutar hesaplamasında, parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, 31 Aralık 2021 tarihine ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildi.

TİCARİ KREDİLERDE YÜZDE 200 RİSK AĞIRLIĞI

Açıklamada ayrıca KOBİ tanımına ilişkin ciro sınırının, yurt içi yerleşik KOBİ'ler açısından 250 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedilerek şöyle denildi:

“Tarımsal krediler, KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılacak krediler, ihracat ve yatırım kredileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılacak krediler ve bankalara ya da

finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler hariç olmak üzere 1 Mayıs’tan itibaren kullandırılacak ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 200 risk ağırlığı uygulanmasına karar verildi.”

Bu oran müşterinin kredi notuna bağlı olarak önceden yüzde 20 ile yüzde 150 arasında değişiyordu. (REUTERS)

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