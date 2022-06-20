Bitcoin tekrar kritik eşikte

Kripto piyasasında sarsıntı sürüyor. Hafta sonu 18 bin dolar seviyelerinin altını gören Bitcoin kısmen toparlanarak 20 bin doların üzerine tırmansa da lider kripto paranın bu seviye üzerindeki varlığı kalıcı olmadı.

Sozcu.com.tr

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Kripto piyasasında sarsıntı sürüyor. Geçtiğimiz hafta sert düşerek kritik sınır olan 20 bin doların altına kadar gerileyen ve haftasonu 18 bin doların altını gören Bitcoin, haftanın ilk gününde kısmen toparlanarak tekrar 20 bin dolar seviyesinin üzerini gördü. Ancak buradaki varlığı kalıcı olmadı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında gördüğü 67 bin dolarlık tarihi zirveden bu yana gerileyen ve 10 Haziran’da 30 bin doların, 18 Haziran’da 20 bin doların altını gören Bitcoin dün 18 bin doların altına kadar gerileyerek son 1,5 yılın dip seviyesini gördü.

BITCOIN KISMEN TOPARLANDI: PİYASADA SON DURUM

Sabaha karşı gerçekleşen dipten alımlarla birlikte 20 bin 600 doların üzerine tırmanan, ardından 19 bin 600 dolara çekilen lider kripto parada günlük yükseliş yüzde 10’a yaklaştı. Ethereum ise kritik eşik olan 1000 doların üzerine çıkarak haftaya yüzde 12,5’lik artışla başladı.

Bununla birlikte Cardano yüzde 6 yükselişle 0,4 dolardan, Ripple yüzde 5 yükselişle 0,31 dolardan, Solana yüzde 10 yükselişle 32 dolardan, Dogecoin ise yüzde 4 günlük yükselişle 0,0025 dolardan işlem gördü.

KRİPTO PİYASASINDA NELER YAŞANDI?

Bitcoin en son 16 Aralık 2020 tarihinde 19 bin dolar seviyesinin altını görmüştü. Ancak o dönem Bitcoin, ciddi bir yükseliş ivmesine girmiş ve yakından takip edilen 20 bin dolar bandını hızla kırarak 67 bin dolara kadar uzanan bir yükseliş rallisine başlamıştı.

Bitcoin’in 2021 Kasım ayında gördüğü zirve fiyatlardan geriye çekiliş ise sert oldu. Pandemi sonrası ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının yüksek enflasyon nedeniyle para musluğunu kısmaya başlayacaklarını duyurmaları ile birlikte finansal piyasalarda geri çekilme başladı.

Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardındansa yatırımcılar riskli varlıklar olan küresel borsalardan ve kripto piyasasından çekilmeye başladı. Likidite sıkıntıları ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı riskler kripto piyasasını sarsarken mayıs ayında yaşanan Luna ve Terra çöküşü ise kripto piyasasına inen son darbe oldu.

Piyasanın önde gelen kripto para birimlerinden Luna’nın sıfırlanması kriptolara olan güveni de sarstı. Böylece haziran ayında Fed’in son parasal sıkılaşma hamlesi ile birlikte kriptolar son 1,5 yılın dip seviyelerin görmüş oldu.

KRİPTO BORSALARI BATIYOR MU?

Kripto piyasasının geri çekilmesi ile birlikte bu piyasada iş yapan şirketler de zor günler yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz hafta, Singapur merkezli bir kripto para borsası olan Crypto.com'un CEO'su Twitter'da şirketin “zor ve gerekli kararlar” aldığını belirterek işgücünün yüzde 5'ini işten çıkardığını duyurdu. Ünlü NBA yıldızı Lebron James'in reklamlarında oynadığı ve 50 milyon müşterisi, 4 bin çalışanı bulunan platformun bu kararı, kripto işi yapan şirketlerin zarar etmeye başladığının da kanıtı oldu.

Öte yandan kripto para borsası Coinbase, 14 Haziran'da çalışan sayısını yüzde 18 azaltacağını duyurdu. Coinbase CEO’su ve eş kurucusu Brian Armstrong, şirketin blog sayfasından yaptığı açıklamada, “Bu ekonomik daralma döneminde sağlıklı kalabilmek için bugün ekibimizin büyüklüğünü yüzde 18 civarında azaltma yönünde zor bir karar veriyorum” dedi.

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