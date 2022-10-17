Borsa İstanbul’da yeni zirve görüldü
Borsada alımlar hızlanırken BIST 100 endeksinde bankacılık hisseleri öncülüğünde yeni zirve seviyeler görüldü.
Geçtiğimiz haftayı yüzde 1,66 yükselişle 3626 puandan haftalık bazda zirve seviyede kapatan BIST100 endeksi yeni haftada da yükselişini sürdürerek rekor seviyeleri test etti.
Saat 13.05 itibarıyla yüzde 5’lik sert bir yükselişle 3806 puan seviyesinde bulunan endekste yükselişi yüzde 9,75’lik artışla bankacılık sektörü destekliyor.
Analistler, haftanın veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi, Euro Bölgesi ve İngiltere’de enflasyon, Çin’de büyümenin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin de fiyatlamalar açısından önemli olacağını vurguladı.