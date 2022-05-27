Dolar, euro, borsa, altın ve gümüş yatırımcıları bu gelişmelere odaklanacak

Dolar, euro, altın, gümüş ve borsada yatırımcılar, globalde Fed tutanaklarının etkilerini izlerken yurt içinde TCMB faiz kararının etkileriyle pozisyon almaya çalışıyor. İşte son piyasa yorumları...

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL son üç hafta içinde yüzde 9’a yakın değer kaybıyla aralık ayındaki krizden bu yana ilk defa dün 16,5 seviyesine yaklaşırken bugün sabah saatlerinde 16,3 seviyesinin üstünde seyretti.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki keskin yükseliş ve TL’de son dönemde artan değer kaybına rağmen para politikasında değişiklik yapmazken bugün 10.00’da yayımlayacağı Finansal İstikrar Raporu izlenecek.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise dolar, Fed’in Temmuz’dan sonra faiz artırımlarına ara verebileceğine işaret eden toplantı tutanaklarının etkisiyle bir ayın dip seviyesini gördü.

Dolar endeksi 25 Nisan’dan bu yana ilk kez 101,43 seviyesine kadar geriledi. Endeks, geçen hafta yüzde 1,37 gerilemesinin ardından bu haftayı da yüzde 1,5 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Dolar böylece bu yıl ilk defa art arda iki hafta değer kaybetmiş olacak.

Risk iştahının artmasıyla dolar bir ayın dip seviyesine gerilerken, euro 25 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

DOLAR

Ahlatçı Yatırım’ın günlük bültenindeki Dolar/TL yorumu şöyle:

Kurda dün TCMB PPK toplantısı öncesinde 16,45TL seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştiğini gördük. Toplantıda faiz değişikliği yapılmazken metin içindeki söylemlerde de herhangi bir kayde değer değişik olmadığı görüldü.

Toplantı sonrasında 16,30TL seviyelerine geri çekilme olsa da yukarı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün akşam Moody's Türkiye değerlendirmesi ve ABD'detoptan stoklar, kişisel gelir-gider ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.

Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 16,45 ve 16,55 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 16,32 ve 16,20 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURO

Osmanlı Yatırım’ın Euro/TL yorumu şöyle

Euro/TL tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Yukarı trendin devam ettiğini izliyoruz. Önceki işlem gününde 17.6001 seviyesinden kapanan Euro/TL için günlük kazanç yüzde 0,27 olarak gerçekleşti.

Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 17,5870 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 17,5441, 17,4882 ve 17,4453 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 17,6429, 17,6858 ve 17,7417 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.

BORSA

İntegral Yatırım’ın günlük bültenindeki borsa yorumunda şu ifadelere yer verildi:

Güne yükselişle başlayan BİST100, öğleden önce satıcılı seyretti. Öğleden sonra gelen alımlarla tekrar güçlenen endeks günü 2451 seviyesinde, yükselişle tamamladı. Endekste teknik anlamda toparlanma izleniyor. Ancak tam manasıyla güçlenmeden bahsetmek için erken. 2406 üzerinde seyir sürdükçe kısa vadeli pozisyonlar korunabilir ancak bu seviye altına sarkmalarda temkinli olmakta fayda var. Yükselişin devamında ise 2480 ve 2500 dirençleri izlenecek.

ONS ALTIN

Dün gün içerisinde 1840 dolar – 1855 dolar seviyeleri arasında işlem gören ons altın, günü 1850,76 dolar seviyesinden yataya yakın sınırlı bir düşüşle tamamladı. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1855 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Teknik görünümü incelediğimizde 1845 dolar seviyesinden geçen 20 günlük ortalama kısa vadeli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Ons altının bu ortalama üzerinde tutunması durumunda kısa vadede 1845 dolar -1875 dolar bandında işlem görmesi beklenebilir. 1845 dolar seviyesi altında bire günlük kapanış oluşması ve 20 günlük ortalamanın aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1830 dolar ve 1815 dolar destekleri takip edilecek.

GRAM ALTIN

A1 Capital’in günlük bültenindeki gram altın yorumları şöyle:

Dün dar bantta hareket eden Gram/Altın günü yüzde 0,15 oranında değer kaybı ile 973,29 TL'den kapanış gerçekleşti. Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyelerine ulaşmış olması kar satışlarının etkili olabileceğini gösteriyor.

Artık destek noktası olarak takip edeceğimiz 969 seviyesinin altına inilmesi gevşeme eğilimi hızlandıracaktır. 996 ve 1000 seviyeleri ise kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.

GÜMÜŞ

A1 Capital’in günlük bültenindeki gümüş yorumları şöyle:

Son günlerde dar bantta hareket eden gümüş günü yüzde 0,07 oranında değer kaybı ile 21,99 seviyesinden tamamladı. Teknik göstergelerine baktığımızda kısa vadeli göstergelerin zayıfladığını görüyoruz.

22 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olunamamasını da güç kaybının işareti olarak değerlendiriyoruz. 21.40 ara desteğinin kırılması geri çekilmeyi hızlandıracaktır.

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