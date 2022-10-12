Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 12 Ekim 2022

Dolar 12 Ekim 2022 Çarşamba günü 18.58 TL'den işlem görüyor. Gün içi işlem aralığı 18,5463 – 18,6634 olurken, 18,60 direnci üzerindeki fiyatlamalarda kalıcılık sağlanamadı. Dolar kuru gün içerisinde sert hareketler gerçekleştiriyor olsa da yatay seyrine devam ediyor.

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Geçen hafta cuma günü ABD'de açıklanan güçlü istihdam verisiyle risk iştahında gözlenen baskı haftanın ilk işlem gününde artan jeopolitik risklerle sürdü. Borsa endeksleri eksi bölge günü kapatırlarken, Dolar endeksi (DXY) yükselmeye devam etti ve günü %0,3 oranında primle tamamladı. Dolar bu sabah da yükselişini sürdürürken, Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde kısmi baskı var. Yurtdışındaki oynaklığa karşın Dolar/TL'de ise 18,58 etrafında sakin seyir sürüyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.58 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.858 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 12 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 12 Ekim 2022 dolar yorumları: Teknik olarak 18,60 direnci üzerinde gün kapanışı gerçekleşmesi halinde yukarı yönde 18,70 seviyesine doğru yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Bir sonraki direnç olarak ise 18,90 seviyesi takip edilebilir. Kurda olası geri çekilmelerde 18,50 ara destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye altına kalıcılık sağlanması halinde ise 18,35 ve 18,25 destek bölgesi izlenebilir. Orta vadeli destek olarak izlediğimiz ve yıl içi geri çekilmelerin tepki bulduğu 50 günlük AO ise 18,35'te bulunuyor.