Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Haziran 2022
Dolar 2 Haziran Perşembe günü 16.45 TL'den işlem görüyor. Doların Euro karşısında güç kazanması, doları Türk lirası karşısında yukarı yönde destekliyor. Önceki işlem gününde 16.4458 seviyesinden kapanan dolar kurunun negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.32 olarak gerçekleşti.
Dolar kuru dünkü işlemlerde 16,37 – 16,45 arasında hareket etti. Güne 16,40 seviyesinden başlayan kurdaki yükseliş devam etti. Gün içi geri çekilmelerde 5 günlük AO'dan (16,38) destek buldu. 15,00 TL üzerinde başlayan yükseliş trendi 16,00 TL üzerine yerleşilmesi ile ivmesini artırdı.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 16.45 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.645 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 2 HAZİRAN 2022
Ekonomi uzmanlarının 2 Haziran 2022 dolar yorumları: Kurda 16,50 -16,70 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. 16,70 uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı olarak yer alıyor. Aşağı yönde ise 16,00 desteği altına kalıcı olarak geçilmedikçe geri çekilmeler sınırlı olabilir. 16,25- 16,20 ara destek seviyesi olarak izlenebilir.