Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Haziran 2022

Dolar 22 Haziran 2022 Çarşamba günü 17.35 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz işlem gününde 0.01% yatay hareketle günü 17.33 seviyesinden tamamladı. Gün içi dalgalanmalar ve teknik göstergeler ise bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor. TCMB faiz kararı dalgalanmayı artırabilir.

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Kurda 17,30TL üzerinde fiyatlamalar yaşandığı görülüyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrasında fiyat istikrarına yönelik açıklamalar geldi ama kurda kalıcı aşağı yönlü fiyatlamalar görülmedi. Yarın gerçekleştirilecek TCMB PPK toplantısında bir faiz değişikliği beklenmese de kur üzerinde karar öncesinde baskının devam ettiğini öngörülüyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.35 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.735 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 22 Haziran 2022 dolar yorumları: DolarTL bu hafta 17.35 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmekte zorlanıyor. Yükseliş hareketinin devamı için 17.35 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. 17.35 üzerinde 17.65 direnç seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü seyirler için ise 17.20 altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde 16.75 seviyesi destek görevi görebilir. Bu seviyeye yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir.