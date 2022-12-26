Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 26 Aralık 2022

Dolar, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü 18.68 TL'den işlem görüyor. ABD ve Avrupa’da Noel tatili ve İngiltere’de de Boxing Day nedeniyle bugün piyasalar kapalı. Bu görüntü altında küresel piyasalarda düşük hacim gözlenirken, hareketlerin sınırlı olması bekleniyor.

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Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,14 oranında yükseliş ile 18,68 seviyesinden tamamlayarak yeni rekor kapanışını gerçekleştirdi. Hafta içi işlem aralığı 18,63-18,71 oldu. Yukarı yönlü ataklarda 18,70 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kapanışı 18,60 üzerinde yer almaya devam eden kurda son 12 haftalık işlemler 18,50-18,70 bandında gerçekleşmeye devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.68 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.868 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 26 ARALIK 2022

Ekonomi uzmanlarının 26 Aralık 2022 Dolar yorumları: Kısa vadeli işlemlerde hareket bandının 18,50-18,70 arasında kalmaya devam etmesi beklenirken, bu bölge dışındaki fiyatlamalar yönün belirlenmesi adına önem arz etmektedir. 5,22 ve 50 günlük AO'lar 18,62-18,66 arasına sıkışmış bulunuyor.

Yukarı yönde 18,60 üzerinde kalıcılığın devamı ile 18,70'e doğru kısa vadeli atakların devamı beklenebilir. 18,70 üzerine yerleşme olması halinde ise 18,90 direncinin test edilmesi beklenebilir. Aşağı yönde 50 günlük AO'nun da geçtiği 18,62 kısa vade için önemli destek olarak yer alırken, bu seviye altında kalıcılık sağlanması halinde 18,55'e kadar geri çekilme izlenebilir. Bu hafta yurt içinde imalat güveni, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri ve cuma günü kasım ayı dış ticaret dengesi piyasaların gündeminde olacak.