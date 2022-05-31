Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 31 Mayıs 2022

Dolar 31 Mayıs 2022 Salı günü 16.41 TL'den işlem görüyor. Küresel tarafta dolar endeksinin yatay bir görünüm izlemesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında rahatlamış görünüyor ancak, TL’de rahatlama görülmüyor. Enflasyona karşı koruma sağlayacak yeni bir finansal ürünün duyurulacağı beklentisi ile Cuma günü gevşeme gösteren dolar kuru, buna dair bir haber akışı sağlanamayınca yeni haftada yükselişini sürdürüyor.

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Türk lirasının dolar karşısında %1'lik düşüşle en zayıf performans gösteren GoÜ para birimi konumunda yer aldığı ve olumsuz ayrışığı takip edildi. Bununla birlikte USDTRY paritesi gün içerisinde 16,40 seviyesi üzerini test etmesinin ardından günü 16,38 civarından tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 704,3 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %21,42'ye geriledi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.41 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.641 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 31 Mayıs 2022

Ekonomi uzmanlarının 31 Mayıs 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL, dün dolar endeksinin geri çekilmesiyle 10 günlük hareketli ortalama 15.68’e kadar düşüş kaydetti. Bu seviye üzerinde tutunmayı başaran kurda 16.00 direncini takip etmeye devam edeceğiz. 16.00’nın geçilmesi halinde 16.40-16.50 bandına yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 15,70 destek olarak izlenebilir.