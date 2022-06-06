Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 6 Haziran 2022
Dolar, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü 16.57 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru bu sabah 16.50 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Cuma akşamı kurda 16.38 seviyesine kadar gevşeme olsa da yeni haftada yükselişini sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren parite, yeni haftaya 16.43 seviyelerinde başlangıç gerçekleştirdi. Haftanın ilk işlem gününde piyasaları ekonomik veri bakımından gayet sakin bir gün bekliyor.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 16.57 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.657 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 6 HAZİRAN 2022
Ekonomi uzmanlarının 6 Haziran 2022 Dolar yorumları: Dolar cuma günü 16.38 seviyesine bir gevşeme gösterse de bu haftanın ilk işlem gününde kayıplarını geri aldı. Dolar kurunda ana yön yukarı olmaya devam etmektedir. Hafta içerisinde 16.54 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda 16.65 ve 16.80 direnç seviyeleri takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise sırasıyla 16.40 ve 16.20 seviyeleri destek görevi görebilir.