Kripto paralara olan ilgisiyle tanınan ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk yine kripto para piyasasını karıştırdı.

Ünlü milyarder Elon Musk, dün Twitter’daki profil resmini Bored Ape Yat Kulübü isimli bir topluluğun NFT’lerinden (değiştirilemez token) oluşan bir kolajla değiştirdi.

Bu gelişmenin ardından Bored Ape olarak bilinen ve Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen NFT koleksiyonunun yaratıcısı olan Yuga Labs’in piyasaya sürdüğü kripto para birimi olan ApeCoin, bir saatte yüzde 19 değer kazandı. Ancak Musk’ın profil fotoğrafını tekrar değiştirmesinin ardından kripto para çakıldı.

BÜYÜK DALGALANMA

ApeCoin, Musk’ın profil resmi değişikliğini takiben bir saat içinde 14,7 dolar seviyelerinden 17,64 dolara yükseldi. Ancak kripto paranın fiyatı, Musk’ın profil resmini değiştirdikten sonra 14,50 dolara düştü.

ApeCoin sonrasında 16 dolar civarında seyretti. Musk’ın herhangi bir Bored Ape NFT’si satın alıp almadığı ise belli değil.

NFT NEDİR?

NFT, blok zinciri teknolojisi sayesinde dijital sanat ürünlerinin sahipliğini doğrulamaya yarayan bir teknoloji olarak biliniyor.

Ancak ürünleri satın almadan çevrimiçi olarak çoğaltmak ve dağıtmak kolay olduğu için bu teknoloji çeşitli eleştirilere de maruz kalıyor.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Geçen ay sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyara satın alacağını açıklayan Musk geçtiğimiz aylarda Bitcoin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi kripto paraların fiyatlarında attığı twitler nedeniyle büyük değişikliklere sebep olmuştu.

Ünlü milyarder bu nedenle manipülasyon ve spekülasyon yaptığı şeklinde eleştirilerin hedefiydi.

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