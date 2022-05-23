Euro 17 lirayı aştı

TL'de değer kaybı sürüyor. Euro bugün 17 liranın üzerini görürken, dolar da 16 liraya yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv satışlarına rağmen Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam ediyor.

Euro/TL bugün 17 seviyesini aştı ve 17,03’ü gördü. Geçen haftalarda 1,03 seviyelerine kadar gerileyen Euro/dolar paritesi de bugün 1,0674 seviyesini gördü.

Dolar/TL’de de 15,97 seviyesi görüldü.

20 Aralık 2021 tarihinde 20,75 ile rekor kıran ve daha sonra TCMB’nin rezerv satışları ve kur korumalı mevduat başta olmak üzere hükümetin attığı bir dizi adımla 10,50 seviyelerine kadar gerileyen Euro/TL, son dönemde yükseliş eğilimindeydi.

Yüksek enflasyon, yüksek cari açık, düşük faiz ve hızlı kredi büyümesi TL üzerinde baskı oluştururken döviz kurlarında artışı beraberinde getiriyor.

Gram altında da bugün 955 TL seviyesinin üzeri görüldü.

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