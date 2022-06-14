İşte 2022’nin en çok kaybeden 5 zengini: Zirvede sürpriz isim var

Hisse senedi ve kripto para piyasalarında deprem yaşanırken 2022'nin en çok kaybedenler listesinin zirvesinde sürpriz bir isim yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Pandemi döneminde merkez bankaları ve hükümetlerin para musluklarını açmasıyla servetleri katlanan zenginler için tablo son dönemde tersine döndü.

Enflasyondaki yükselişe paralel olarak faizlerdeki ve ekonomide yavaşlama endişelerindeki artışla birlikte hisse senedi ve kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşanırken, dünyanın en zengin insanlarının servetlerinde de büyük kayıplar kaydediliyor.

1,4 TRİLYON DOLARLIK KAYIP

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 500 insanı, 2022'nin geride kalan döneminde toplamda 1,4 trilyon dolar kaybetti. Sadece dünkü kayıp 206 milyar dolar oldu.

En çok kaybeden beş kişinin 2022 yılının başından bu yana toplam servet kaybı 345 milyar dolara ulaştı.

BINANCE’İN PATRONU YÜKSELDİĞİ GİBİ DÜŞTÜ

2022'nin geride kalan döneminde serveti en çok eriyen kişi, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in patronu ve CEO’su Changpeng Zhao oldu.

Zhao'nun serveti yükseldiği hızda eridi ve geride kalan 6 ayda tam 85,6 milyar dolar azalarak 10,2 milyar dolara geriledi.

Kasım 2021'de 68 bin doları gören ancak bugün 21 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin başta olmak üzere kripto paralardaki sert kayıplar, Zhao'nun servetini de eritti.

Bloomberg milyarderler endeksine 11. sıradan giriş yapan 44 yaşındaki Zhao’nun servetinin yıl başında 96 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyordu.

Çin asıllı Kanadalı olan Zhao’nun eski bir McDonald’s çalışanı ve yazılımcı olduğu basına yansımıştı.

Bloomberg, Binance’te yüzde 90’lık paya sahip olduğu tahmin edilen Zhao’nun servetinin 96 milyar doların çok üzerinde olabileceğini çünkü hesaplamaya Zhao’nun elindeki Bitcoin ve Binance Coin dahil kripto paraların katılmadığını, Binance Coin’in geçen yıl yüzde 1300 değer kazandığını aktarmıştı.



MUSK KAYBEDENLERDE İKİNCİ

En çok kaybeden ikinci isim ise, serveti 73,2 milyar dolar eriyen Elon Musk oldu. Serveti 197,1 milyar dolara gerilese de Musk en zenginler listesinin zirvesinde olmayı sürdürüyor.

Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın hisseleri, Kasım 2021'de gördüğü zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti de 2022'de 65,3 dolar eridi ve 127 milyar dolara geriledi.

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg de 64,4 milyar dolarlık kayıpla 61,1 milyar dolara geriledi.

Fransa'nın ve Avrupa'nın en zengin ismi Bernard Arnault da 56,8 milyar dolarlık kayıpla, kaybedenler listesinde beşinci sırada yer aldı. Arnault'nun serveti 121,1 milyar dolara geriledi.

2021 YILI GELİRİ EN AZ 20 MİLYAR DOLAR

Bloomberg’in işlem hacmi ve işlem ücretleri verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Binance, 2021 yılında en az 20 milyar dolar gelir elde etti.

Bu rakam, 50 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Coinbase Global’in tahmini 2021 yılı gelirinin yaklaşık üç katı seviyede.

Zhao’nun açıkladığı rakamlara göre, Binance’de işlem hacmi bir günde 170 milyar dolara kadar ulaşabiliyor. Sakin bir günde bile 40 milyar dolarlık işlem yapılıyor.

‘ANARŞİST DEĞİLİM'

Zhao, kasım ayında servetiyle ilgili bir soruya “Servetle, parayla, sıralamayla ilgilenmiyorum” yanıtını vermişti.

“Anarşist değilim” diyen Zhao, “İnsan uygarlığının kuralsız bir dünyada yaşayacak kadar ileri olduğuna inanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Çin’in Jiangsu eyaletinde doğan Zhao’nun, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Kanada’ya sürgüne gittiği aktarıldı.

Babası bir üniversitede profesör olarak görev yapan Zhao’nun, bilgisayar bilimleri okuduğu, Tokyo ve New York’ta finans alanında çalıştığı, bir dönem Bloomberg LP’de de çalıştığı belirtildi.

POKER MASASINDA HAYATI DEĞİŞTİ

Zhao’nun kripto dünyasına girişinin, 2013’te BTC China CEO’su Bobby Lee ve yatırımcı Ron Cao ile ile bir poker oyunu sırasında olduğu, bu iki ismin Zhao’yu servetinin yüzde 10’unu Bitcoin’e yatırması konusunda cesaretlendirdiği kaydedildi.

Bir süre bu öneriyi düşünen Zhao’nun apartmanını satıp Bitcoin aldığı, 2017 yılında Binance’i kurduğu ve hızla kripto para dünyasının devleri arasına giriş yaptığı belirtildi.

Çin’den önce Japonya’ya, daha sonra da Malta’ya taşınan şirketin Singapur’da operasyonu bulunuyor.

Zhao, kasımda verdiği röportajda, genel merkez için yer seçmeye çalıştıklarını ve yakın zamanda bunu açıklayacaklarını söylemişti.