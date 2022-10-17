KAP haberleri – 14 Ekim 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 14 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AGESA: Ocak – Eylül döneminde prim üretimi yüzde 77,3 oranında artarak 2,5 milyar TL'ye yükseldi.

ANHYT: Ocak – Eylül döneminde prim üretimi yüzde 65,8 oranında artarak 2,2 milyar TL'ye yükseldi.

AYDEM: 2,8 milyon dolar değerinde şirket eurobondlarının geri alındığı, işlem tutarının 2,1 milyon dolar olduğu açıklandı.

BARMA: Konya'daki kağıt üretim tesisi için ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.

BMSCH: 300 bin TL sermayeli BMSCH Pazarlama Sanayi ve Ticaret şirketinin kurulduğu açıklandı.

CRDFA: 91 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GUBRF: Şirketin İskenderun Sarıseki Tesislerine Sıvı ve Toz Gübre üretim tesisi kurulmasının planlandığı açıklandı.

GLYHO: Global Ports Holding Plc’nin yolcu istatistikleri kapsamında Eylül 2022’de limanlara gelen gemi sayısının 2019 Eylül ayının yüzde 24 üzerinde, yolcu sayısının da Eylül 2022'de 2019 seviyesinin yüzde 7 üzerinde gerçekleştiği açıklandı. Global Ports Holding Plc’nin yolcu istatistikleri kapsamında Ocak – Eylül döneminde limanlara gelen gemi sayısının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin yüzde 76’sına ulaşıldığı açıklandı.

HDFGS: Şirketin bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme ile Narin Tekstil. arasında ortak girişim grubu oluşturulduğu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış ihalesine çıkarılan Muğla Marmaris'te bulunan 18 bin 467 metrekarelik arsaya teklif verilmesine karar verildiği açıklandı.

HKTM: ACD Bilgi İşlem Bilgisayar'ın yüzde 51’lik payının 4,5 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı. Inovasyon Mühendislik'in yüzde 51’lik payının 1,4 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.

KARSN: Şirketin Sustainable Bus of The Year 2023 değerlendirmesinin şehir içi toplu taşıma kategorisini 12 metre elektrikli e-ATA modeli ile kazandığı açıklandı.

KMPUR: Şirketin, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği’ne yaptığı üyelik başvurusun onaylandığı açıklandı.

KZBGY: VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Kasım'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 16 Kasım'a kadar uzatıldı.

MEGAP: Şirketin bağlı ortaklığı Mega Hazır Giyim tarafından 500 kişinin istihdam edileceği konfeksiyon tesisi kurulmasına, yatırım tutarının 48,6 milyon TL olarak belirlenmesine, 30 milyon TL yatırım tutarı olan bio enerji tesisi kurulmasına, Adıyaman Besni’de bulunan fabrika arazisinin değerlendirilmesi amacıyla, İstanbul’da bulunan EVA üretim tesisinin, ilave yatırım ile birlikte Besni’ye taşınmasına, yatırım için planlanan yatırım tutarının 37,6 milyon TL olarak belirlenmesine, 38 Milyon TL olarak kurulması kararlaştırılan GES'in bu yatırımlar ile eş zamanlı olarak tamamlanmasına karar verildiği açıklandı.

NTHOL: Şirket tarafından KKTC’de kurulu olan Mavi Gök Havacılık ile KKTC’de kurulacak Mavi Girne Havacılık girişiminde yüzde 10 ortak olarak yer alma konusunda görüşmelere başlandığının açıklanması sonrasında, görüşmelerinin sonlandırıldığı açıklandı.

QNBFB: 126 gün vadeli 602 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

RALYH: Şirketin bağlı ortaklığı Ral Yapı Mühendislik'in TOKİ tarafından açılan Gaziantep'teki projelere ilişkin iki ihaleyi toplam 1,3 milyar TL bedelle kazandığı ve şirketin sözleşme imzalamak üzere davet edildiği açıklandı.

RAYSG: Ocak – Eylül döneminde prim üretiminin yüzde 24,0 oranında artarak 3,3 milyar TL'ye yükseldi.

RYSAS: Adana Sarıçam'daki 4 bin 922 metrekarelik arsanın 4,3 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.

SASA: Borsa tarafından şirket paylarına 16 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

SAHOL: Şirketin bağlı ortaklığı Sabancı İklim Teknolojileri'nin sermayesinin 1,9 milyar TL artışla 3,0 milyar TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.

TUPRS: Fitch tarafından şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Durağana yükseltildiği açıklandı.

TCELL: Şirketin bağlı ortaklıklarından Turkcell Europe GmbH’nin Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne devrinin tamamlandığı açıklandı.

TUKAS: YKBNK'ya şirketin maliki olduğu İzmir'deki fabrika ve arsa üzerine 1. derecede 114,4 milyon TL bedelle 2019'da tesis edilen ipotek tutarına 500 milyon TL ilave ile ipotekin 614,4 milyon TL'ye yükseltilmesine, YKBNK'ya şirketin maliki olduğu Manisa'daki fabrika ve arsa üzerine 1. derecede 100 milyon TL bedelle 2019'da tesis edilen ipotek tutarına 500 milyon TL ilave ile ipotekin 600 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

YGYO: Esenyurt Innovia 4 Projesi'nin ruhsatlandırma çalışmalarının tamamlanması ardından projeye devam edileceği açıklandı.

CRDFA: Şirket sermayesi 18 Ekim'de 80 milyon TL'den yüzde 25 oranında bedelsiz olarak 20 milyon TL artışla 100 milyon TL'ye yükseltilecek.

FORMT: Tahsisli sermaye artırımının onaylanması sonrasında baz fiyatın belirlenmesi için Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MEGAP: Şirket sermayesinin 125 milyon TL'den yüzde 200 oranında bedelli olarak 250 milyon TL artışla 375 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

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