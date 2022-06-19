Kripto partisi bitti mi? Dev şirketler bir bir zarar etmeye başladı

Bitcoin ve Ethereum'daki büyük çöküş devam ederken kripto tabanlı iş modelleri olan veya kripto paraya büyük yatırım yapan şirketler zarar etmeye başladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kripto piyasası Bitcoin’in 20 bin doların altına sarkmasıyla zor günler yaşıyor. Riskli yatırım aracı olarak görülen ve yüksek oynaklık, denetimsizlik gibi sorunlar nedeniyle güvenli araçlar arayan yatırımcıların uzak durduğu kripto para piyasasında işler iyi gitmiyor.

Merkez bankalarının para musluklarını kısmaya başlamasının ardından kripto paralarda süren çöküş iyice hızlandı. Mayıs ayında piyasanın yaşadığı Luna ve Terra şoklarının ardından kriptolar, son olarak Fed başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte çökmeye başladı.

Kritik sınır olarak görülen 20 bin doların altındaki düşüşü devam eden lider kripto para Bitcoin’in yanında, ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum’da da 1000 doların altındaki düşüş hafta sonu devam etti.

Bitcoin’in kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı günden bu yana kripto piyasasının üçte ikisinden fazlası olan yaklaşık 2 trilyon dolar piyasadan silindi. Bitcoin ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 67 bin 802 dolardan yüzde 70’den fazla değer kaybederek 19 bin dolar seviyelerine geriledi.

Kripto piyasasındaki büyük çöküş ise kripto tabanlı iş yapan veya kripto paraya büyük yatırım yapan şirketleri de etkisi altına aldı. Bitcoin ve Ethereum’daki çöküş nedeniyle kripto piyasalarında işlem yapan pek çok finans kuruluşu da zarar etmeye başladı.

ÜNLÜ ŞİRKET KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Geçtiğimiz hafta, Singapur merkezli bir kripto para borsası olan Crypto.com’un CEO’su Twitter’da şirketin “zor ve gerekli kararlar” aldığını belirterek işgücünün yüzde 5’ini işten çıkardığını duyurdu.

Ünlü NBA yıldızı Lebron James’in reklamlarında oynadığı ve 50 milyon müşterisi, 4 bin çalışanı bulunan platformun bu kararı, kripto işi yapan şirketlerin zarar etmeye başladığının da kanıtı oldu.

MİCROSTRATEGY ZOR DURUMDA

Aynı şekilde ABD’li yazılım şirketi MicroStrategy de Bitcoin yüzünden zor zamanlar yaşamaya başladı. MicroStrategy ilk olarak 2020 yılında Bitcoin satın almıştı. En büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy, Bitcoin fiyatındaki gerilemenin acısını hissetti.

İzleme kaynağı Bitcoin Treasuries verilerine göre şirket, kasasında bulundurduğu 129 bin 218 Bitcoin’den 1,06 milyar dolar zarar etti. Bu hafta şirketin söz konusu rezervi oluşturmak için borç aldığı 205 milyon doları ödeyemeyeceği yönünde söylentiler dolaşmaya başlamıştı.

Bitcoin’in 21 bin dolara düşmesi halinde marj çağrısının tetikleneceği ve MicroStrategy’nin ek sermaye sunamaması halinde pozisyonunu kaybedeceğinden endişe ediliyordu. CNBC’ye konuşan MicroStrategy CEO’su Michael Saylor Bitcoin destekli bir kredi için marj çağrısı ile karşı karşıya olduğunu yalanladı. Marjin çağrısı, bir yatırımcının teminat olarak tutulan varlık tutarının minimum değerin altına düştüğü zamanda gerçekleşiyor.

İlginizi Çekebilir Kripto paralarda büyük çöküş: Bitcoin 20 bin doların altına geriledi