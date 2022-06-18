Kripto paralarda büyük çöküş: Bitcoin 20 bin doların altına geriledi

Kripto para birimlerinde sert düşüşler devam ediyor. Bitcoin 20 bin doların, Ether de bin doların altına geriledi. Bitcoin'de kritik görülen 19 bin 511 dolar seviyesi de geçildi.

Sozcu.com.tr

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Merkez bankalarının para musluklarını kısmaya başlamasının ardından kripto para birimlerinde çöküş yaşanıyor.

Bitcoin bugün, Aralık 2020’den bu yana ilk kez 20 bin doların altına geriledi. Bitcoin için kritik olarak görülen 19 bin 511 dolar seviyesinin de altı görüldü ve lider kripto para 18 bin 926 dolara kadar geriledi.

Bitcoin, Kasım 2021’de gördüğü 68 bin 789 dolarlık zirveden bu yana yüzde 70’in üzerinde gerileme gösterdi.

Kripto para dünyasının iki numarası Ether de bugün 1000 doların altını gördü.

BOL PARA DÖNEMİ BİTTİ

Bol para döneminin sona ermesi yatırımcıların risk iştahını düşürürken, yıla 46 bin dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin ilk faiz artışının gerçekleştiği 17 Mart’ta 40 bin 557 dolar seviyelerindeydi.

Mayısta ikinci indirim geldiğinde ise 37 bin 660 doları gördü. Ardından Luna vakasının da etkisi ile düşüş hızlandı. Bu hafta Fed’in faizleri 75 baz puan artırması Bitcoin fiyatının daha da değer kaybetmesini tetikledi.

KÜSEREK AYRILDILAR

Çoğu kişinin piyasadan küserek ya da para kaybıyla ayrıldığına dikkat çeken analistler, faiz artırımlarının devam etmesinin piyasada endişeyi artırdığını söylüyor.

Yatırımcılar kripto para piyasalarının Fed’in faizi sene sonuna kadar üç kez daha artırarak yüzde 3,4’e yükseltme planından etkileyeceğinden endişe ediyor.

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