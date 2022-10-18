Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde, Ekim ayı kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası son iki ayda açıkladığı faiz kararı ile 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında %3.5 değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonunda tek hane sinyalinin ardından Merkez Bankası'nın faiz kararının Ekim ayında 100 baz puan ile devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak.

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Her ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz talebi doğrultusunda hareket eden TCMB'nin kararları tahmin edilemez duruma ulaşırken Merkez Bankası’nın sürdürüdüğü faiz indirimlerine bu ay da devam etmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ İNDİRME YÖNÜNDE

İhracat, istihdam, üretim ve düşük faizi önceleyen ekonomi politikasını savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan politika faizini yıl sonunda tek haneye indireceği sinyalini verdi. Reuters anketine katılan 20 ekonomistin 13'ü TCMB'nin bu ay politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan indirilerek %11.50'ye çekileceğini tahmin ederken, altı kurum ise sabit bırakılacağını öngördü.

FAİZ ARTIŞI 2023'TE

Anketteki medyana göre TCMB'nin 2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren faiz artışlarının başlaması bekleniyor. Haftalık repo faizini 2023 ikinci yarısından itibaren %17-%18 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. En yüksek tahmine göre 2023'ün ikinci yarısında politika faizi %40 seviyesine kadar yükselebilir. Önümüzdeki yıl ikinci çeyrek aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı tarih. Muhalefet ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar ise düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor.