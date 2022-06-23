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Norveç’ten 20 yılın en büyük faiz artışı

Norveç Merkez Bankası, son 20 yılın en sert faiz artışına gitti ve politika faizini 50 baz puan artırdı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:28 - 23 Haziran 2022 Güncellenme:
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Norveç’ten 20 yılın en büyük faiz artışı

Türkiye’de merkez bankası kontrolden çıkan enflasyona rağmen düşük faiz politikasında ısrar ederken, dünyadan tam ters yönde kararlar gelmeye devam ediyor.

Norveç Merkez Bankası, bugün açıkladığı kararla faizi 50 baz puan artırdı ve yüzde 1,25’e yükseltti. Bu artış, 2002 yılı sonrasındaki en yüksek faiz artışı oldu.

Reuters ve Bloomberg anketlerinde ekonomistlerin beklentisi, bankanın faizi 25 baz puan artıracağı yönündeydi.

Norveç’te yıllık tüketici enflasyonu, mayısta yüzde 5,7 ile Aralık 1988 sonrasındaki 33 yılı aşkın sürenin zirvesini görmüştü.

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