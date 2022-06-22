Resesyon korkusuyla yatırımcı yön değiştirdi

ABD borsaları 11.9 trilyon dolar eridi, kripto paralarda 1.3 trilyon dolar buharlaştı. Yükselen enflasyona karşı birçok ülkenin merkez bankası faiz oranlarını artırarak talebi düşürmeye çalışırken, piyasaları resesyon endişesi sardı.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonla mücadelede vites artırarak 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına riskli varlıklar resesyon endişelerine ve doların güçlenmesine paralel olarak ayı piyasası diye tabir edilen düşüş eğilimine girdi. Geçtiğimiz haftanın başında ocaktan bu yana yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşayan S&P 500'deki kayıplar ayı piyasasını teyit etti.

HİSSELER DÜŞEBİLİR

Morgan Stanley ve Goldman Sachs stratejistlerine göre hisse senetlerinde henüz resesyon riski tam olarak fiyatlanmadı ve hisseler daha da düşebilir. Fed kaygısı ve hız kesmeden devam eden Ukrayna savaşının getirdiği moral bozukluğu ile ABD borsalarının piyasa değeri yılbaşına göre 11.9 trilyon dolar eridi. Hisse senedi cephesinde görülen sert erimeye, kripto para piyasası da eklendi. 2022'ye 2.2 trilyon dolar piyasa büyüklüğü ile giren kripto paraların toplam piyasa değeri, hafta sonu yaşanan sert satışlarla 900 milyar dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece yılbaşından bu yana kriptolarda 1.3 trilyon dolar buharlaştı. Kripto paralarda yaşanan kaybın derinleşmesinden endişe ediliyor.