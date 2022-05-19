Rusya’dan kripto çıkışı: Yasal ödeme aracı olarak kabul edilebilir

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, kripto paraların ülkede ödeme aracı olarak kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın er ya da geç kripto para birimlerini bir ödeme aracı olarak yasallaştıracağını söyledi. Rus bakan hükümetin ve merkez bankasının bu konudaki farklılıkları çözmeye yaklaşabileceğini öne sürdü.

Dün düzenlenen bir forumda Manturov’a kripto para birimlerinin bir ödeme sistemi olarak yasal hale gelip gelmeyeceği soruldu. Manturov, “Kripto konusunun düzenlemesi ile ilgili şimdi merkez bankası ve hükümet aktif olarak çalışıyor” yanıtını verdi.

‘ER YA DA GEÇ GERÇEKLEŞECEK’

Manturov, “Herkes zamanın bunu gerektirdiğini, er ya da geç bir şekilde gerçekleşeceğini anlıyor” dedi. Manturov, kripto paraların bir ödeme sistemi olarak kullanılmasına dair sürecin tümüyle Rusya Merkez Bankası tarafından belirlenecek mevzuatlara göre uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

MERKEZ BANKASI VE MALİYE BAKANLIĞI ÇELİŞİYOR

Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’ya gerçekleştirdiği askeri müdahaleden önce, merkez bankası kriptolarla ilgili genel yasak talebinde bulunmuş, maliye ise bu taleple çelişen yasama önerileri sunmuştu.

Rusya Merkez Bankası ise Ruslar tarafından yılda yaklaşık 5 milyar doları bulan kripto yatırımlarını hoş karşılamadığını belirterek madenciliğin ve ticaretin yasaklanmasını teklif etmişti.

‘YAPTIRIMLARI DELEBİLİR’ ENDİŞESİ

Hükümet, daha önce kriptoların kara para aklama veya terörizmi finanse etmek için kullanılabileceğini öne sürerek bu konuya mesafeli yaklaşıyordu. Ancak son dönemde ülkede kripto para birimlerinin kullanımını destekleyen adımlar atılmaya başlandı.

Bununla birlikte Rusya, kendi dijital rublesini de çıkarmayı planlıyor. Ayrıca Rus hükümetine, şirketlere ve iş insanlarına yönelik batı yaptırımlarını delmek için kriptoların kullanılıp kullanılamayacağı da tartışma konusu olmuş, batılı ülkeler bu konudaki endişelerini dile getirmişti.

SADECE İKİ ÜLKEDE VAR

Dünya üzerinde kripto paraları yasal ödeme aracı olarak kabul eden iki ülke bulunuyor. El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kripto para ile gündelik hayatta alışveriş yapmak mümkün. Bunun yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı ise soru işareti.

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