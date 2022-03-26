11 Büyükşehir belediye başkanından hükümete acil toplanma çağrısı

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, Aydın’da bir araya geldi. Hükümete seslenen başkanlar, Rusya-Ukrayna Savaşı’na, gıda krizine ve geçen yıl orman yangınlarına müdahale konusunda yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek acil toplantı çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR

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Düzenli aralıklarla bir araya gelen İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediyelerinin başkanları Aydın'da buluştu.

Aydın buluşmasında pandemi, savaş, iklim krizi ile gıda, enerji ve petrol ürünlerinde fiyat artışının yaşandığı son dönemde özellikle tarım alanında yaşanan güncel gelişmeler değerlendirildi.

Gelecek yıllarda yaşanması beklenen gıda temini sorununun önlenmesi adına büyükşehir belediyelerinin yaptığı ve yapacağı çalışmalar ele alındı.

GIDA KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ, ACİL TOPLANTI ÇAĞIRISI YAPILDI

Yapılan toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, gerek iklim krizi gerekse savaş nedeniyle birçok ülke ve Türkiye'nin gıda kriziyle yüzleştiğine dikkat çekilerek “11 Büyükşehir Belediyesi olarak hükümeti, ülkemizde de büyümekte olan gıda krizini çözmek üzere, belediyelerimizi de içerecek şekilde ulusal bir istişare toplantısı düzenlemeye ivedilikle davet ediyoruz” denildi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI İŞBİRİLİĞİ ÇAĞRISI

Geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarına da değinilerek şu ifadelere yer verildi;

*Bu yangınlara müdahale ve koordinasyon konusunda sorumluların yeterli donanıma sahip olmadığı gözlemlenmiştir.

*Büyükşehir Belediyelerimiz, yangınlarda ve doğal afetlerde yerel yönetimlerin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu yakından hissettirmiştir.

*Büyükşehir Belediyelerimizin, yaklaşan yaz ayları öncesinde orman yangını felaketlerine karşı yapacağı ortak çalışmalar değerlendirilmiş ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen ‘Orman Bilim Kurulu'nun çalışmalarının yakından takip edileceği konusunda ortak karar alınmıştır.

*Bu konuda Belediyelerimiz, Valilikler, Orman Bakanlığı yetkilileri ve ilgili kurumlarla acil bir toplantı yapılması gerektiğini belirtiyor, her türlü iş birliğine açık olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz.

“SORUMLUSU MERKEZİ YÖNETİM”

Yaşanan ekonomik krizin belediyelere etkilerine de vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

*Büyükşehir Belediyelerimiz, zorlu ekonomik koşullara ve anbean yükselen maliyetlere rağmen su, ulaşım ve ekmek fiyatları ile sosyal yardımlarda direnç noktalarını yukarıda tutmaya azami gayret gösterecektir.

*11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yapılan ve yapılabilecek tarife değişikliklerinin sorumlusu yerel yönetimler değil, merkezi yönetimdir.

*Hükümet yetkililerinin, belediyelerin kur kaynaklı zararlarını karşılaması bunun yanında artan gider kalemlerine karşı gelirlerinin de aynı ölçüde artırılacağı çalışmalar yapması gerekmektedir.

*Millet İttifakı Belediyeleri olarak, önümüze çıkarılan tüm zorluklara ve malum ekonomik koşullara rağmen geleceğimiz için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz dünya tarihinde, en zorlu fırtınaların ardından dahi güneşin nasıl doğacağı konusunda deneyimli ve yol gösterici kimliğiyle bilinmektedir.

*Bizler de bu yol göstericiliğin ışığında, 3 yıllık görev dönemimizde olduğu gibi, özellikle mübarek Ramazan Ayı ve sonrasında da kimseyi ayırt etmeden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak milletimizin mübarek Ramazan ayını şimdiden kutluyor; bolluk, bereket, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün takipçileri olarak yakın coğrafyamızda yaşanan Ukrayna – Rusya Savaşı'nın da son bulmasını yürekten temenni ediyoruz.

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