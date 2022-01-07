11 ile hizmet veren Ruh Sağlığı Hastanesi ‘alarm’ veriyor

Türkiye'de 11 ile hizmet vererek bölge hastanesi niteliğinde olan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yaşanan sorunlar gündeme taşındı.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ile birlikte hekimlerin yaşadıkları sorunları dinlemek amacıyla Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran'ın ziyaret etti. Hekimlerinin sorunlarının görüşüldüğü ziyarette en önemli gündem maddesi 11 ile hizmet veren Türkiye'nin önemli hastanelerinden biri olan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yaşanan sorunlar oldu.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yaşanan sorunlar sebebiyle psikiyatrist olarak görev yaptığı hastaneden 1,5 ay önce istifa ettiğini dile getiren Duran, hastaneden mobingden, siyasi kadrolaşma ve istifalara kadar birçok sorunu gündeme taşıdı.

“EKONOMİK ANLAMDA ZARAR ETTİRİYOR, ŞEFFAF BİR YÖNETİM YOK”

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yaşanan sorunları yaklaşık 2 yıl önce yaptıkları bir basın açıklamasıyla gündeme taşıdıklarını ifade eden Tabip Odası Başkanı Duran, ancak yapılan uyarıların hastane yönetimi tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Ekonomik anlamda hastanenin zarar ettirilmek istendiğini ve hastane yönetiminin şeffaf olmadığını iddia eden oda başkanı Duran şu ifadelere yer verdi:

“2 yıl önce söylediklerimizi şimdi de aynen söylüyoruz. Hastane son birkaç yıldır ekonomik anlamda zarar ettiriliyor. İhalelerle ilgili kafalarda soru işaretleri var. Çalışma koşullarıyla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Hastane yönetimi hekime karşı şeffaf değil. Hekimlere mobing uygulanıyor. Türkiye'de birçok hastanelerde olduğu gibi Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde artık politik istihdam bürosu haline gelmiş durumda.”

“HAYATINDA PSİKİYATRİ HASTASI GÖRMEYEN İNSANLAR YÖNETİCİLİK YAPIYOR”

Duran açıklamasında, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde siyasi kadrolaşmanın son birkaç yılda arttığını ve kadrolaşma sebebiyle hekimlerin büyük sıkıntılar yaşadığını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Hastanenin yatak kapasitesi bakanlıkta 650 yatak olarak görünüyor. Ancak şuanda 200 yatakla hizmet veriyor. Ancak nedense hastaneye 650 yatak kapasitesi üzerinden istihdam sağlanıyor. 100 hasta yatıyor, ama 100 güvenlik elemanı var. Hastanede bir hekim kendisine sekreter bulamazken, hastanede istihdam edilen kişi sayısı artıyor. Bu şu anlama geliyor. Birçok hastane gibi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi de politik istihdam büroları haline gelmiş.

Hastane müdürü AKP eski il başkanının kardeşi. Kendisi bir otel müdürüydü sonra nasıl bilinmez ama hastaneye müdür yaptılar. Kendisine kişisel olarak bir şeyimiz yok. Ancak sağlık yönetiminin kimlere emanet edildiğinin bir göstergesi bu durum. Bunlar bilinen bir durum. Hayatında hiç psikiyatri hastası görmeyen insanları hastanede yöneticilik yapıyor. Başhekim yardımcılığı yapıyor. Bilmedikleri bir alanda yöneticilik yapmaya çalışıyorlar. Türkiye için önemli olan bir hastane yol geçen hanı mı? Siyasi kadrolaşmalar sebebiyle de hekimler istifa etmek zorunda kalıyor.”

“DÖRT AYDA 13 HEKİM İSTİFA ETTİ”

Hastanede yaşanan sorunlar ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle son dört ay içerisinde kendisi de dahil 13 hekimin istifa ettiğini söyleyen oda başkanı Duran şöyle konuştu:

“Hastane içerisinde çok büyük bir sıkıntı var. Hekimlere mobing uygulanıyor. Çalışma koşullarında sıkıntı var. Hastane gelir elde edemediği için son birkaç aydır hekimler döner sermayeden ek ücretlerini bile alamaz duruma geldi. Son dört ay içerisinde yaşanan bu sorunlar sebebiyle ben dahil 13 hekim arkadaşımız istifasını verdi. Benim istifam hastanede yaşanan sorunlara tepki amaçlıydı.”

“HASTANENİN PSİKİLOJİSİNİ BOZDULAR”

Duran, hastanenin yaklaşık 2 yıl önce günde 1000 hastaya poliklinik hizmeti verdiğini, ancak yaşanan sorunlar ve hekimlerin istifaları sebebiyle şuanda günde 200 hastaya hizmet verebildiğini dile getirdi.

Hastane içerisindeki sorunların hastalara verilen hizmeti de etkilediğini dile getiren Duran açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle son bir yıl içerisinde ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, salgın toplumdaki ruh sağlığı problemlerini artırdı. Bu nedenle bu hastaneye çok ihtiyaç var. Çünkü toplumun psikolojisi bozuldu. Böyle bir dönemde bu hastaneyi bitirilmek ve çökertilmek istenmesini anlamıyoruz. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin artık psikolojisini bozdular. Yaşanan sorunlara bir an önce çözüm bulunması gerekir. Yoksa Türkiye'nin en önemli hastanesini önümüzdeki yıllarda işlevsiz hale gelecek.”

“YAŞANAN SORUNLAR İÇİN ÖNERGE VERECEĞİM”

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yaşanan sorunları dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde TBMM'ye soru önergesi ve araştırma önergesi vereceğini dile getirdi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yaklaşık 100 yıllık bir hastane olduğuna dikkat çeken CHP'li Bakırlıoğlu şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve 11 ile hizmet veren bu hastanedeki iddialar gerçekten çok vahim. Hastanenin kötü yönetilmesinden, mobinge, istifa ve siyasi kadrolaşmaya kadar birçok konunu acilen araştırılması gerekiyor. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yaşanan sorunları meclis kürsünden dile getireceğiz. Konuyla ilgili soru önergesi ve araştırma önergesi de vereceğim. 11 ile hizmet veren Türkiye'nin köklü bir hastanesinin bugün kötü yönetim sebebiyle üzücü durumlara düşmesi hepimizin düşünmesi gereken bir konu.”

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