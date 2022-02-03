13 ay atanmayı bekledi, ilk iş gününde hayatını kaybetti

Acil Tıp Teknisyeni olarak Hakkari'ye atanan Ceylan Öner ilk mesai günü iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Öner'in 13 aydır atama beklediği ortaya çıktı.

Orhan BOZKURT

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Olay Hakkari merkez Berçelan Mahallesi'nde meydana geldi. Ceylan Öner, Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi’ne ilk mesaisine giderken iddiaya göre ayağının kayması sonucu, kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kaldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine kazanın yaşandığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, meslektaşları Öner'in cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.

90 PUAN ALMIŞ, ATANMAK İÇİN 13 AY BEKLEMİŞ

Ceylan Öner’in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törenin sonrası toprağa verilmek üzere meslektaşları ve yakınlarının gözyaşları arasında memleketine uğurlandı. Acil tıp teknisyeni Öner’in sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ise yürekleri dağladı. Paylaşımında, sınavdan aldığı 90 puanla Hakkari’ye atandığını duyuran Öner, 13 ay beklediğini ifade etti.

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