16 yaşındaki kız barajda boğuldu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Kayacık Barajı'na serinlemek için giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

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Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi İkizkuyu Mahallesi yakınlarındaki Kayacık Barajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, babası ve diğer kardeşleriyle serinlemek için Kayacık Barajı’na giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu Fatma Asfur, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Kız çocuğunun barajda kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalgıç Polis ekipleri sevk edildi.

DALGIÇ POLİSLER BULDU

Gölette dalış yapan su altı dalgıç polis ekipleri, saatler süren çalışmaların ardından 16 yaşındaki yabancı uyruklu Fatma Asfur’un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan kız çocuğunun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kızın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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