17 yaşındaki kız annesini feci şekilde öldürdü

Çorum'un Osmancık ilçesinde, M.N.S. (17) adlı kız çocuğunun bıçakladığı, saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştığı annesi Nurcan Soluğan (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.N.S., tutuklandı.

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Olay, dün gece saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.N.S. ile annesi Nurcan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP BOĞMAYA ÇALIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.S., mutfaktan aldığı bıçakla annesini koltuk altından bıçakladı, ardından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştı.

Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Soluğan’ı kanlar içerisinde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nurcan S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nurcan S.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.S. ise tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA

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