18 yaşındaki Berfin’den acı haber
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletten düşen Berfin Günden (18), hayatını kaybetti.
Armutalan Mahallesi’ndeki evinden sabah saatlerinde çalıştığı otele gitmek için çıkan Berfin Günden, kullandığı elektrikli bisikletten düşerek ağır yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berfin Günden, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otelde büro personeli olarak çalışan ve üniversite sınavına hazırlanmak için para biriktiği öğrenilen Berfin Günden’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)