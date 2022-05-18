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2 firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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2 firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.H. ve V.H.’nin gizlendikleri adresi belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla B.H. ve V.H. yakalandı. İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (DHA)

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