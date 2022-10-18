2 yargı kararına rağmen inşaata devam eden AKP’li başkana suç duyurusu

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP'li Atakum Belediyesi'nin elinden alınarak yıkılan ve yerine yapılmaya başlanan 3 katlı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe inşaatını 2 ayrı mahkeme durdurdu. CHP İl Başkanlığı, inşaata devam eden AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında mahkeme kararlarını uygulamadığı için suç duyurusunda bulundu.

İsmail AKDUMAN

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Atakum sahilinde yer alan ve daha önce uzun süre ilçe belediyesi tarafından sosyal tesis ve yeşil alan olarak olarak kullanılan Yalı Kafe, 31 Mart seçimlerini CHP’li Cemil Deveci kazanınca, arsa sahibi olan İller Bankası tarafından satışa çıkarıldı. 5 bin 654 metrekarelik araziyi Başkan Deveci satın almak için İller Bankası ile görüşme yaptığı sırada, banka araziyi AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapmak üzere verdi.

2020 yılı Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi arazide bulunan tesisleri yıkarak alana 3 katlı binalar yapılması için imar değişikliği yaptı. AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, alana Millet Kıraathanesi ve Kitap kafe yapacaklarını ve sadece yüzde 40’nın imara açıldığını söyledi. CHP’li Meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar yapılan imar değişikliğinin iptali için dava açtı.

2 AYRI MAHKEME İNŞAATLARI DURDURUP İMAR PLANINI İPTAL ETTİ

CHP’li meclis üyeleri Atila Tekcan ve Hasan İpek tarafından Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bir kaç gün sonra da 2. İdare Mahkemesi alanda yapılan imar değişikliğini “Yapımı planlanan millet kıraathanesi ve kitap kafeye ilişkin yapı ruhsatının dayanağı olan imar planı değişikliklerinin hukuka aykırı” olduğunu ve telafisi güç zararlar meydana getireceğini, bölgede yapılaşmayı arttıracağını belirterek yapılan imar plan değişikliğini iptal etti.

“UCUBE BİR KARAR”

Mahkeme kararları Belediye Meclis Toplantısı’nda gündeme gelince, CHP ve İYİ Parti grubu inşaatların durdurulmasını talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yargı kararlarını uygulayacaklarını belirterek, “Yargının en son verdiği karar ucube bir karardır” ifadelerini kullandı. AKP İl Başkanı Ersan Aksu da, “Hukuki olarak sorun teşkil eden bir tarafı varsa, mahkeme kararına göre idare gereken aksiyonu alır. Problem ne ise düzenlenerek yapılır. Kamu yararının gereği ne ise o yapılır” diye konuştu. Ancak inşaatların devam ettiği ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Mahkeme kararları hiçe sayılarak inşaatların devam etmesi üzerine CHP İl Başkanlığı, “İnşaat faaliyetlerinin durdurulmaması ile ilgili kamu görevini kötüye kullanan sorumluların tespiti ile eylemlerine uyan cezaları almaları için soruşturma yapılması” için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde açıklama CHP İl Başkanı Fatih Türkel, “Bu kentin sahibi Mustafa Demir değildir. Bu kentin sahibi 1 milyon 300 bin Samsunludur. Ben yaptım oldu anlayışından vazgeçilmelidir. Halkın nefes aldığı alana devasa bir kütle yapımına son verilmelidir. Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ilgililer hakkında mahkeme kararlarına uymadıkları için suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. Türkel, yetkilileri mahkeme kararlarına uymaya davet etti.

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